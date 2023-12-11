Экшен Avatar: Frontiers of Pandora дебютировал на пятом месте в британских розничных чартах

Добро пожаловать в удивительный мир Пандоры — планеты, полной красоты, опасностей и приключений. В «Аватар: Рубежи Пандоры» вам предстоит погрузиться в историю о судьбе народа на'ви.

В начале повествования главного героя — одного из представителей племени на'ви — похищает корпорация RDA, которая пытается колонизировать Пандору. На протяжении многих лет RDA воспитывает героя с единственной целью — чтобы тот служил их интересам. Однако спустя пятнадцать лет ему все-таки удаётся обрести свободу и вернуться на родину.

Теперь перед ним стоит непростая задача — вновь адаптироваться к жизни среди соплеменников и защитить Пандору от посягательств жадных до ресурсов землян. На пути к цели герою предстоит пройти обряд инициации, чтобы стать полноценным членом племени, а также объединить усилия с другими кланами на'ви.

Исследуйте новые, ещё не открытые уголки Пандоры — завораживающие просторы Западного Рубежа с его уникальными ландшафтами и обитателями. На этих землях каждый неверный шаг может грозить смертельной опасностью, поэтому придётся быть осторожным и бдительным.

Чтобы выжить в этом суровом мире, вам понадобятся нечеловеческие рефлексы и ловкость. Со временем вы будете развивать своего персонажа — создавать новые виды экипировки и оружия, оттачивать боевые навыки. Кроме того, вы сможете приручить летающее существо баньши и взмыть в небеса, чтобы быстрее покорять огромные расстояния.