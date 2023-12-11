Экшен Avatar: Frontiers of Pandora дебютировал на пятом месте в британских розничных чартах

Avatar: Frontiers of Pandora дебютировала на пятом месте в чартах Великобритании, сообщил редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг, предваряя, как обычно, некоторые данные из топ-10, которые мы, вероятно, увидим в полном объеме в ближайшее время.
На этой неделе Avatar дебютировал на пятом месте в британском чарте розничных игр. Похоже, что игра от Ubisoft - одна из тех лицензионных игр, которые призваны наращивать свои показатели со временем, а не выдавать все в первую неделю. Конечно, мы подождем, чтобы увидеть и цифровые показатели.
Одна из самых впечатляющих игр года по версии Digital Foundry, Avatar: Frontiers of Pandora, по мнению Дринга и других отраслевых аналитиков, должна стать чем-то вроде "спящего хита".
Какой бы правдоподобной ни казалась теория Дринга и других представителей рынка видеоигр, тот факт, что игра от Massive Entertainment не смогла занять первое место в британских чартах после своего дебюта, вряд ли обрадует Ubisoft.
Ждём оптимизации. В 3440х1440 на ультра с DLSS Quality без генерации кадра выдаёт ~ 65-90 фпс в джунглях и 140 фпс внутри. При скрытых "недостижимых" настройках вообще 45 фпс.