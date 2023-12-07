Состоялся релиз красочного приключенческого экшена Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora стала доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Новая игра от Ubisoft и, похоже, воплощение мечты поклонников серии фильмов Джеймса Кэмерона, действие которых происходит на Пандоре, уже в руках геймеров.
На персональных компьютерах цифровое издание игры доступно через официальный магазин издательства и платформу Epic Games Store, консольные версии - в магазинах Sony и Microsoft. Помимо стандартного издания, Ubisoft подготовила два более богатых цифровых издания.
Для поклонников кинематографической саги Джеймса Кэмерона вселенная игры сама по себе является достаточным стимулом, но есть ли что искать в ней обычным геймерам? Судя по первым обзорам, Frontiers of Pandora пока не претендует на звание игры года, но, тем не менее, это неплохая игра.
Игра впечатляет в первую очередь визуальным оформлением, а в плане геймплея это очередной клон Far Cry, со всеми его достоинствами и недостатками. Также не стоит рассчитывать на захватывающий сюжет - хотя можно сказать, что таким образом сохраняется верность кинематографическому оригиналу.
Чё, уже? А впрочем п***й, даже с торрента лень качать.
Но мне любопытно... Хватит ли славы фильма, чтобы кто-то купил ЭТО.
Да, кому надо - тот будет играть, пока на сайтах типа пегача будут ныть про торренты и кричать, что это супер плохая игра.
Я купил, фильм зае*бись, фаркрай збс, игра збс