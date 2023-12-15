Выпущено обновление 1.02 Avatar: Frontiers of Pandora с различными улучшениями

Ubisoft выпустила обновление 1.02 для Avatar: Frontiers of Pandora и поделилась полными примечаниями к патчу. Размер этого обновления на ПК составляет 3,10 ГБ, на Xbox Series X/S — 3 ГБ и на PS5 — 2,4 ГБ.
Обновление 1.02 исправляет многочисленные ошибки, влиявшие на основные и побочные миссии игры. Благодаря этому обновлению вы не будете застревать на экране загрузки при запуске нового онлайн-сеанса. Massive также увеличила производительность на ПК за счет улучшения шейдеров игры. Команда также исправила ошибку, из-за которой вы могли зависнуть на экране смерти из-за сохранений перекрестного прогресса.
Что также интересно, этот патч увеличивает радиус взаимодействия при поиске улик. Таким образом, теперь отслеживать улики должно быть проще. Мало того, патч убирает невидимую стену у главных ворот.
Как всегда, Ubisoft Connect и EGS загрузят это обновление при следующем запуске своих клиентов. Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.
Прирост отличный!!!
Без даун вольта конечно жёстко 3070 жарит, мне повезло видимо, стоит 0.931 и 2000MHz, редко вижу когда подбирается к 200 ватт.
Ну я прибавил 1000 к памяти и по ядру до 2025. Если это всё убрать, то работает отлично на 0.918 + ещё вертикальная синхронизация и будет температура максимум 65. Ну и исполнение такое себе по охладу Asus Dual OC
Жаль, что игру это обновление интереснее не сделает))
а что с игрой не так? еще не играл. просто интересно
Ты играл в Far Cry?, вот теперь думай.
Мне фар край нравится. Я люблю захватывать вышки, так сказать фетиш.
Значит стоит хотя бы посмотреть обзоры.
Far Cry во многом сюжетная игра, по этой причине очень понравилась 3я и 5я часть, т.е. история про Васса и Иосифа. Остальные части фар-края не зашли, особенно 6я. Отсюда вопрос - как обстоят дела с сюжетом у Пандоры?
хорошая игра. В целом мне лично гравиться. Если чистый фаркрай надоел, а тут другая обертка - это хорошо, играется по своему. Особенно если проникся духом мира Аватара
а кто в неё играл в РФ, массово? ))) варианты с левым аккаунтам и картами недружественных стран не канают. не тот уровень игры макс. на ~50 часов c задротством, чтобы заморачиваться на покупку.
Оффлайн активашка это левый аккаунт?
Просто интересно, кому оно надо.
Вообще незаметно как-то вышла на фоне ТГА и ГТА6. Даже не обратил внимание. 2.5 обзора на ютубе попадались, и все. Как-то совершенно мимо прошла игра.
Хотелось бы на онлайн и продажи взглянуть, а то пахнет провалом.
Если бы у меня был какой нибудь 4к Олэд хулэд экран и 4090, я бы зашел чисто в качестве бенчмарка посмотреть картинку, убики наверно красиво нарисовали Пиндору. Но если запускать ради "игры", то будет очередной фаркрай в сеттинге джунглей. Обзоры в целом это подтверждают.
Мне надо! Читаю все записки и всё про персонажей и мир. Никуда не спешу и играю в кайф. Игра максимально расслабляет в принципе как и Alan Wake 2
Уже прошел игру, так что кому-то надо)
Очень красиво!
Считаю эту игру самой красивой из всех которые когда либо видел. Первый день игры вообще тупо пешком ходил ах****л от всего что видел)))