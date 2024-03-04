Анонсирован файтинг по мотивам Аватар: Легенда об Аанге

Недавно состоялась презентация компаний Paramount Game Studio и Maximum Entertainment где они анонсировали игру во вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Игра на данный момент находится в разработке, но уже известно что это будет мультиплеерный соревновательный файтинг.

Платформы на которых она выйдет пока что не были озвучены, выпуск игры планируется в 2025 году в раннем доступе.

Разработчики обещали поделиться остальными деталями позже.