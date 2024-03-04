Недавно состоялась презентация компаний Paramount Game Studio и Maximum Entertainment где они анонсировали игру во вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Игра на данный момент находится в разработке, но уже известно что это будет мультиплеерный соревновательный файтинг.
Платформы на которых она выйдет пока что не были озвучены, выпуск игры планируется в 2025 году в раннем доступе.
Разработчики обещали поделиться остальными деталями позже.
Анонсирован файтинг по мотивам Аватар: Легенда об Аанге
Недавно состоялась презентация компаний Paramount Game Studio и Maximum Entertainment где они анонсировали игру во вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Игра на данный момент находится в разработке, но уже известно что это будет мультиплеерный соревновательный файтинг.
Сначала сериал, потом анонс полнометражки, затем колаба с фортнайтом, колаба в смайте, теперь ещё и файтинг... Почему только сейчас такой хайп на Аватара? До этого люди хотели продолжения истории, но всем было плевать несколько лет, а сейчас резко одумались. Что случилось? Кому-то срочно понадобились деньги?
лучше поздно, чем никогда