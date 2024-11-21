Avowed получила новые превью, геймплейные кадры и скриншоты

Avowed — новейшая игра Obsidian, обещающая представить ролевую игру от первого лица в мире Pillars of Eternity. Игра выйдет не раньше 2025 года, но первые превью уже вышли, в них много новых игровых сцен.
В своих превью многие порталы хвалили Avowed за исследовательский дух, в котором легко потеряться и найти интересные вещи. Кроме того, похоже, что все согласны с тем, что это лучший опыт, чем The Outer Worlds. Однако некоторые сайты утверждают, что игре не хватает оригинальности.
VGC
Сначала бой от первого лица казался немного неуклюжим с базовым оружием, доступным в нашей демоверсии, но магия и дистанционные атаки были удовлетворительными в использовании. Игра выглядит значительно больше, чем было показано ранее, и огромный объем опций для каждой встречи означает, что мы ожидаем большой потенциал для повторного прохождения. Мы не получили большого представления о сюжете или о том, насколько глубокими будут компаньоны, но, учитывая послужной список Obsidian, у нас большие надежды.
GameSpot
Хотя мы увидели только небольшую часть Avowed, больше всего меня интригует свобода исследования и плотность вещей, которые можно найти, будь то в бою, в мире или в разговорах. Avowed кажется наполненной вещами, которые можно открыть для себя, независимо от того, следуете ли вы сюжету или прокладываете свой собственный путь по миру. То, что мы видели в Живых землях, полно жизни, и готовность Obsidian дать вам так много для открытий, что вы пропустите некоторые вещи, заставляет Avowed казаться игрой, в которой будет здорово потеряться.
Eurogamer
Хотя бои были забавными, они также были несомненно лёгкими, и я победил главного босса, не вспотев. И как я боюсь, что карта может оказаться не такой чуждой игрокам, как считает Obsidian, особенно с такими играми, как Elden Ring и Baldur's Gate 3, предлагающими уникальные вещи в своих собственных фэнтезийных рамках. Avowed делает много того, что мне нравится, и мне понравилось проводить в ней больше времени, чем в The Outer Worlds. Тем не менее, ничего из того, что я видел, не выделялось как что-то чрезвычайно оригинальное или что Avowed могла бы назвать полностью своим. Это не значит, что такого элемента не существует, или даже что Avowed обязательно в нем нуждается.
IGN
Моё время в Avowed показалось мне очень коротким. Я ушёл, пожалев, что Obisidian не дали нам больше времени на игру, но это хороший знак! И пока что все, кажется, складывается в то, что я могу лучше всего описать как очень весёлую RPG. Но что ещё важнее, это похоже на RPG, где я сам контролирую свою судьбу, и хотя решения, которые я принимаю, имеют последствия, мне нравится знать, что я тот, кто руководит оркестром, так сказать.
PC Gamer
Мне понравилось, но мне не полюбилось все в Avowed, что я видел. Ни один текст не затягивал меня так, как голоса в моей голове в Disco Elysium; ни одна миссия не удивляла меня так, как Кровавый Барон в The Witcher 3; ни один момент исследования не поразил меня такими открытыми, удивительными возможностями, которые я нашел в Baldur's Gate 3. Тем не менее, я начал по-настоящему ценить, как гармонично складываются маленькие части. Возможно, за пределами своей начальной области, есть момент, когда Avowed делает что-то большое, что полностью зацепляет меня своим видением.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X|S, а также будет доступна по подписке Game Pass.
Такое убожество и требует 3080 для средних настроек.. Тьфу...
Игра действительно выглядит на уровень 1060 без иронии.
Капец, и вот это они под майками делали? Криворукость анимации жесть. Там сколько бабла не дай, эти рукожопы лучше не сделают.
За что тут отдавать 70 баксов.Елки палки.
пока что хз чего ожидать, качну пиратку или поиграть по подписке
фу вор пиратить
Так сами разработчики не хотят продавать игру. В чём проблема?
не они а иза твой страны
сосни и отлетай в бан чучело
не обращай внимания этот петушок только кукарекает и под хвост балуется
Пока со скепсисом отношусь, но скорей всего играть буду. Когда полное издание (а то и ремастер) выйдет, а не на релизе.
Провалится в продажах. Этот продукт смотрится даже хуже последней Эры. Может ролевой отыгрыш будет не плохой, возможно некоторые квесты, но на этом, похоже, всё. Жаль, были надежды когда то.
Удары мечом а-ля Обливион, где как будто бьешь пенопластовым мечом по поролоновым врагам
Выглядит прям слабенько. Мир даже не пытается быть сказочным и погрузить тебя в прекрасное. Ощущение словно ты бегаешь по средневековью с приправой виде монстров и магии. Крайне серо выглядит.
Да и сама вся игра выглядит как мультяшная копия скайрима словно.
Мир тоже как, то однородный слишком. На протяжении геймплея показано. Так и не увидел чего, то вау. Или запоминающиеся.
Спорная игра. Какая, то солянка из других игр.
Выглядит убого, и это грустно, очень ждал ее(
После их прошлой игры ждать от них ничего не стоит
А что вообще тогда понравилось?
Если уж игрожуры высказываются так сдержанно, то игра и правда ниже среднего.
На 2:44- 2:46 (первое видео) оружие не бьёт врага, а гладит его. Уровень инди игр.
Очень плохо
Всё вокруг игрока пытается обработать и считать движения, выполнить скрипты, реагирует медленно. Эмоций на лицах нет. Смысл это брать?. Вода это вообще кринж, спрайтовые брызги, какие-то огромные сгустки во время плаванья вокруг рук.
Похоже на борду по геймплею, только в фентези мире и с непозволительно плохими для 2017 года анимациями, а уже 2024...
Выглядит игра очень вкусно. Обратите внимание, что в этих превью НЕТ ни одного уродливого NPC. Все персонажи выглядят по-своему красиво или просто нормально, но никто из них НЕ уродлив. Вот что значит делать игру для людей. Avowed в целом весьма красивая игра, я бы сказал. Жду... Я бы сказал, что наконец Скайрим выглядит так, как должен выглядеть. Avowed - это Скайрим здорового человека с нормальной боёвкой и красивой графикой, судя по видео превью.
Жаль что не будет открытого мира, только псевдо-открытый мир с большими локациями.
Ладно кислоту немного убрали, уже хорошо)
Пока это выглядит, как смесь средненькой ММО и какого-то из Risenов. Бессмертный напарник-танк, который агрит моба, и тебе остается тупо стоять и прожимать ротацию, мы не этого ждем от одиночной игры. И еще этот ужасный мобильный интерфейс и светящиеся сундуки. Окружение тоже не радует. Нет той уютности, которая присуща хорошим РПГ. Зачем делать большой город, если там почти никого и ничего нет? В общем, пока ожидания так себе.