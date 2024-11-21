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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 281 оценка

Avowed получила новые превью, геймплейные кадры и скриншоты

monk70
Новости

Avowed — новейшая игра Obsidian, обещающая представить ролевую игру от первого лица в мире Pillars of Eternity. Игра выйдет не раньше 2025 года, но первые превью уже вышли, в них много новых игровых сцен.

В своих превью многие порталы хвалили Avowed за исследовательский дух, в котором легко потеряться и найти интересные вещи. Кроме того, похоже, что все согласны с тем, что это лучший опыт, чем The Outer Worlds. Однако некоторые сайты утверждают, что игре не хватает оригинальности.

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VGC

Сначала бой от первого лица казался немного неуклюжим с базовым оружием, доступным в нашей демоверсии, но магия и дистанционные атаки были удовлетворительными в использовании. Игра выглядит значительно больше, чем было показано ранее, и огромный объем опций для каждой встречи означает, что мы ожидаем большой потенциал для повторного прохождения. Мы не получили большого представления о сюжете или о том, насколько глубокими будут компаньоны, но, учитывая послужной список Obsidian, у нас большие надежды.

GameSpot

Хотя мы увидели только небольшую часть Avowed, больше всего меня интригует свобода исследования и плотность вещей, которые можно найти, будь то в бою, в мире или в разговорах. Avowed кажется наполненной вещами, которые можно открыть для себя, независимо от того, следуете ли вы сюжету или прокладываете свой собственный путь по миру. То, что мы видели в Живых землях, полно жизни, и готовность Obsidian дать вам так много для открытий, что вы пропустите некоторые вещи, заставляет Avowed казаться игрой, в которой будет здорово потеряться.

Eurogamer

Хотя бои были забавными, они также были несомненно лёгкими, и я победил главного босса, не вспотев. И как я боюсь, что карта может оказаться не такой чуждой игрокам, как считает Obsidian, особенно с такими играми, как Elden Ring и Baldur's Gate 3, предлагающими уникальные вещи в своих собственных фэнтезийных рамках. Avowed делает много того, что мне нравится, и мне понравилось проводить в ней больше времени, чем в The Outer Worlds. Тем не менее, ничего из того, что я видел, не выделялось как что-то чрезвычайно оригинальное или что Avowed могла бы назвать полностью своим. Это не значит, что такого элемента не существует, или даже что Avowed обязательно в нем нуждается.

IGN

Моё время в Avowed показалось мне очень коротким. Я ушёл, пожалев, что Obisidian не дали нам больше времени на игру, но это хороший знак! И пока что все, кажется, складывается в то, что я могу лучше всего описать как очень весёлую RPG. Но что ещё важнее, это похоже на RPG, где я сам контролирую свою судьбу, и хотя решения, которые я принимаю, имеют последствия, мне нравится знать, что я тот, кто руководит оркестром, так сказать.

PC Gamer

Мне понравилось, но мне не полюбилось все в Avowed, что я видел. Ни один текст не затягивал меня так, как голоса в моей голове в Disco Elysium; ни одна миссия не удивляла меня так, как Кровавый Барон в The Witcher 3; ни один момент исследования не поразил меня такими открытыми, удивительными возможностями, которые я нашел в Baldur's Gate 3. Тем не менее, я начал по-настоящему ценить, как гармонично складываются маленькие части. Возможно, за пределами своей начальной области, есть момент, когда Avowed делает что-то большое, что полностью зацепляет меня своим видением.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X|S, а также будет доступна по подписке Game Pass.

13
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Ded Chelyabinsk

Такое убожество и требует 3080 для средних настроек.. Тьфу...

10
Кот Миша

Игра действительно выглядит на уровень 1060 без иронии.

2
Empty account

Капец, и вот это они под майками делали? Криворукость анимации жесть. Там сколько бабла не дай, эти рукожопы лучше не сделают.

7
Vantor

За что тут отдавать 70 баксов.Елки палки.

6
My life is a game

пока что хз чего ожидать, качну пиратку или поиграть по подписке

4
Русик_96

фу вор пиратить

-23
Hevin Русик_96

Так сами разработчики не хотят продавать игру. В чём проблема?

3
Русик_96 Hevin

не они а иза твой страны

-18
TheCalvariam Русик_96

сосни и отлетай в бан чучело

3
BOR-IS-BRITVA TheCalvariam

не обращай внимания этот петушок только кукарекает и под хвост балуется

0
Кей Овальд

Пока со скепсисом отношусь, но скорей всего играть буду. Когда полное издание (а то и ремастер) выйдет, а не на релизе.

3
jarahna

Провалится в продажах. Этот продукт смотрится даже хуже последней Эры. Может ролевой отыгрыш будет не плохой, возможно некоторые квесты, но на этом, похоже, всё. Жаль, были надежды когда то.

3
Генерал Анатолий

Удары мечом а-ля Обливион, где как будто бьешь пенопластовым мечом по поролоновым врагам

2
Ammati

Выглядит прям слабенько. Мир даже не пытается быть сказочным и погрузить тебя в прекрасное. Ощущение словно ты бегаешь по средневековью с приправой виде монстров и магии. Крайне серо выглядит.
Да и сама вся игра выглядит как мультяшная копия скайрима словно.
Мир тоже как, то однородный слишком. На протяжении геймплея показано. Так и не увидел чего, то вау. Или запоминающиеся.
Спорная игра. Какая, то солянка из других игр.

1
Повелитель могил

Выглядит убого, и это грустно, очень ждал ее(

1
sapov

После их прошлой игры ждать от них ничего не стоит

2
Anton Shvyrkov
Ни один текст не затягивал меня так, как голоса в моей голове в Disco Elysium; ни одна миссия не удивляла меня так, как Кровавый Барон в The Witcher 3; ни один момент исследования не поразил меня такими открытыми, удивительными возможностями, которые я нашел в Baldur's Gate 3.

А что вообще тогда понравилось?

Если уж игрожуры высказываются так сдержанно, то игра и правда ниже среднего.

1
DemandingRufus

На 2:44- 2:46 (первое видео) оружие не бьёт врага, а гладит его. Уровень инди игр.

0
Saint01

Очень плохо

0
Hevin

Всё вокруг игрока пытается обработать и считать движения, выполнить скрипты, реагирует медленно. Эмоций на лицах нет. Смысл это брать?. Вода это вообще кринж, спрайтовые брызги, какие-то огромные сгустки во время плаванья вокруг рук.

0
AMD Ryzen

Похоже на борду по геймплею, только в фентези мире и с непозволительно плохими для 2017 года анимациями, а уже 2024...

0
Janekste

Выглядит игра очень вкусно. Обратите внимание, что в этих превью НЕТ ни одного уродливого NPC. Все персонажи выглядят по-своему красиво или просто нормально, но никто из них НЕ уродлив. Вот что значит делать игру для людей. Avowed в целом весьма красивая игра, я бы сказал. Жду... Я бы сказал, что наконец Скайрим выглядит так, как должен выглядеть. Avowed - это Скайрим здорового человека с нормальной боёвкой и красивой графикой, судя по видео превью.

0
Случайный Игрок

Жаль что не будет открытого мира, только псевдо-открытый мир с большими локациями.

-1
Goodvini

Ладно кислоту немного убрали, уже хорошо)

-1
100 мешочков компа нет

Пока это выглядит, как смесь средненькой ММО и какого-то из Risenов. Бессмертный напарник-танк, который агрит моба, и тебе остается тупо стоять и прожимать ротацию, мы не этого ждем от одиночной игры. И еще этот ужасный мобильный интерфейс и светящиеся сундуки. Окружение тоже не радует. Нет той уютности, которая присуща хорошим РПГ. Зачем делать большой город, если там почти никого и ничего нет? В общем, пока ожидания так себе.

-2