Avowed получила новые превью, геймплейные кадры и скриншоты

Avowed — новейшая игра Obsidian, обещающая представить ролевую игру от первого лица в мире Pillars of Eternity. Игра выйдет не раньше 2025 года, но первые превью уже вышли, в них много новых игровых сцен.

В своих превью многие порталы хвалили Avowed за исследовательский дух, в котором легко потеряться и найти интересные вещи. Кроме того, похоже, что все согласны с тем, что это лучший опыт, чем The Outer Worlds. Однако некоторые сайты утверждают, что игре не хватает оригинальности.

VGC

Сначала бой от первого лица казался немного неуклюжим с базовым оружием, доступным в нашей демоверсии, но магия и дистанционные атаки были удовлетворительными в использовании. Игра выглядит значительно больше, чем было показано ранее, и огромный объем опций для каждой встречи означает, что мы ожидаем большой потенциал для повторного прохождения. Мы не получили большого представления о сюжете или о том, насколько глубокими будут компаньоны, но, учитывая послужной список Obsidian, у нас большие надежды.

GameSpot

Хотя мы увидели только небольшую часть Avowed, больше всего меня интригует свобода исследования и плотность вещей, которые можно найти, будь то в бою, в мире или в разговорах. Avowed кажется наполненной вещами, которые можно открыть для себя, независимо от того, следуете ли вы сюжету или прокладываете свой собственный путь по миру. То, что мы видели в Живых землях, полно жизни, и готовность Obsidian дать вам так много для открытий, что вы пропустите некоторые вещи, заставляет Avowed казаться игрой, в которой будет здорово потеряться.

Eurogamer

Хотя бои были забавными, они также были несомненно лёгкими, и я победил главного босса, не вспотев. И как я боюсь, что карта может оказаться не такой чуждой игрокам, как считает Obsidian, особенно с такими играми, как Elden Ring и Baldur's Gate 3, предлагающими уникальные вещи в своих собственных фэнтезийных рамках. Avowed делает много того, что мне нравится, и мне понравилось проводить в ней больше времени, чем в The Outer Worlds. Тем не менее, ничего из того, что я видел, не выделялось как что-то чрезвычайно оригинальное или что Avowed могла бы назвать полностью своим. Это не значит, что такого элемента не существует, или даже что Avowed обязательно в нем нуждается.

IGN

Моё время в Avowed показалось мне очень коротким. Я ушёл, пожалев, что Obisidian не дали нам больше времени на игру, но это хороший знак! И пока что все, кажется, складывается в то, что я могу лучше всего описать как очень весёлую RPG. Но что ещё важнее, это похоже на RPG, где я сам контролирую свою судьбу, и хотя решения, которые я принимаю, имеют последствия, мне нравится знать, что я тот, кто руководит оркестром, так сказать.

PC Gamer

Мне понравилось, но мне не полюбилось все в Avowed, что я видел. Ни один текст не затягивал меня так, как голоса в моей голове в Disco Elysium; ни одна миссия не удивляла меня так, как Кровавый Барон в The Witcher 3; ни один момент исследования не поразил меня такими открытыми, удивительными возможностями, которые я нашел в Baldur's Gate 3. Тем не менее, я начал по-настоящему ценить, как гармонично складываются маленькие части. Возможно, за пределами своей начальной области, есть момент, когда Avowed делает что-то большое, что полностью зацепляет меня своим видением.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X|S, а также будет доступна по подписке Game Pass.