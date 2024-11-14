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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 275 оценок

Avowed: появились системные требования к ПК и новые скриншоты

monk70
Новости

Всего через несколько месяцев выйдет фэнтезийная ролевая игра от первого лица Avowed от Obsidian Entertainment, , которая пригласит игроков ощутить тайну и очарование Живых земель.

Avowed, которая выйдет 18 февраля 2025 года, перенесет вас в ранее невиданный регион незабываемого мира Эора, впервые представленного в отмеченной наградами игре Pillars of Eternity. В роли посланника вместе со своими спутниками вы раскроете скрытые истины и будете решать деликатные ситуации, где каждый выбор определяет судьбу земли и людей, живущих здесь.

Сегодня создатели открыли предзаказы, а также опубликовали системные требования к ПК и несколько новых скриншотов, а также напомнили, что хотя вся озвучка будет на английском языке, на момент запуска Avowed будет локализована на 12 языках, включая французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, бразильский португальский, русский, корейский, японский и упрощенный китайский.

Системные требования

Минимальные:

    • ОС: Windows 10/11
    • Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580
    • DirectX: версии 12
    • Место на диске: 75 ГБ

Рекомендованные:

    • ОС: Windows 10/11
    • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: Graphics: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080
    • DirectX: версии 12
    • Место на диске: 75 ГБ

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на Xbox Series X|S, в приложении Xbox на Windows, Battle.net, Steam и облаке, или играйте в первый день с Xbox Game Pass.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
TheNikolay00

По классике рекомендованные для средних при 1080р?

5
danilukHF

скорей всего для 1440 и 60к.с, больно жирно будет 3080 для 1080

0
KPAHbl4 danilukHF

ну вот а некоторые считают что не жирно а разрабы и рады)))

0
Пользователь ВКонтакте

очень жду. она должна заменить мне тес 6. который уже не выйдет ае сли выйдет то когда мне будет 45. и с графикой моровидна истарфилда... // Вячеслав Манаков

1
Гном Бухой

Купи Старфильд, Тод Говард (с)

-1
Ded Chelyabinsk

С такими требованиями ну их к

0
петюша васькинов

Старфилд такие-же вродь

-1
Ded Chelyabinsk петюша васькинов

На средних настройках надо Nvidia RTX 3080, это жесть

-1
Влад Борщ111

Как они адаптируют ролевую систему из пиларсов? Если кто не в курсе там довольно специфическая система, маг с прокачанной силой и варвар с интеллектом обычное дело)

0
Imnogamer

На скриншотах выглядит многообещающе.

-1
MadPyramus

Скриншоты, и слайдшоу в 2025 году (уже почти) выглядят максимально нелепо. Даже CGI ролики особо не нужны с современным графоном и физикой, но их по-прежнему пихают.

1
Imnogamer MadPyramus

Это да

1
ZajimBubencov

По ввиду графика обычная без наворотов. Так в чём прикол 3080 или 1070 в минималках? Они не могут в оптимизацию?

-1
Гном Бухой

Адекватные требования, но буй им, а не предзаказ, особенно что тимлид та же баба что и Внешние Миры курировала...хотя, дураки найдутся.

-4
Razox

Где же адекватные, если в рек. уже нужна 3080. А это по сути средние при 1080. Боюсь представить что же там нужно под 4к на ультра будет, сразу 5090, или и то не потянет?)

3
KPAHbl4

а вот ты точно неадекватный

0
Гном Бухой Razox

Обычно завышенные требования выкатывают, при этом игруха бегает нормально на более низких системках. Я даже Старфильд умудрился побегать на ноуте 3050 ti

-2
AMD Ryzen

Я уже и забыл каким же ужасным было 10 поколение интол. Спс что напомнили. 10700к восьмиядерный до сих пор хуже или на уровне с 5600х 😂

-4
symp1ex
до сих пор хуже

А камни с годами хорошеют что ли?))

0
AMD Ryzen symp1ex

Нет, но обычно камни у которых больше ядир "раскрывают свой потанцевал", но нет, только не интол, интол просто умер 😁

-1
erkins007

Как раз 9/10 было отличным. Я на 9900к до 7800х3д сидел и горя не знал. Это щас Интел в заднице.

0
pckot01 symp1ex

Хорошеют конечно с годами как лучшее вино. Забыли про amd fx?

1
AMD Ryzen erkins007

Да, были, до ноября 2020 года 😁

0