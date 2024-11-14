Avowed: появились системные требования к ПК и новые скриншоты

Всего через несколько месяцев выйдет фэнтезийная ролевая игра от первого лица Avowed от Obsidian Entertainment, , которая пригласит игроков ощутить тайну и очарование Живых земель.
Avowed, которая выйдет 18 февраля 2025 года, перенесет вас в ранее невиданный регион незабываемого мира Эора, впервые представленного в отмеченной наградами игре Pillars of Eternity. В роли посланника вместе со своими спутниками вы раскроете скрытые истины и будете решать деликатные ситуации, где каждый выбор определяет судьбу земли и людей, живущих здесь.
Сегодня создатели открыли предзаказы, а также опубликовали системные требования к ПК и несколько новых скриншотов, а также напомнили, что хотя вся озвучка будет на английском языке, на момент запуска Avowed будет локализована на 12 языках, включая французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, бразильский португальский, русский, корейский, японский и упрощенный китайский.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 75 ГБ
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Graphics: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 75 ГБ
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на Xbox Series X|S, в приложении Xbox на Windows, Battle.net, Steam и облаке, или играйте в первый день с Xbox Game Pass.
По классике рекомендованные для средних при 1080р?
скорей всего для 1440 и 60к.с, больно жирно будет 3080 для 1080
ну вот а некоторые считают что не жирно а разрабы и рады)))
очень жду. она должна заменить мне тес 6. который уже не выйдет ае сли выйдет то когда мне будет 45. и с графикой моровидна истарфилда... // Вячеслав Манаков
Купи Старфильд, Тод Говард (с)
С такими требованиями ну их к
Старфилд такие-же вродь
На средних настройках надо Nvidia RTX 3080, это жесть
Как они адаптируют ролевую систему из пиларсов? Если кто не в курсе там довольно специфическая система, маг с прокачанной силой и варвар с интеллектом обычное дело)
На скриншотах выглядит многообещающе.
Скриншоты, и слайдшоу в 2025 году (уже почти) выглядят максимально нелепо. Даже CGI ролики особо не нужны с современным графоном и физикой, но их по-прежнему пихают.
Это да
По ввиду графика обычная без наворотов. Так в чём прикол 3080 или 1070 в минималках? Они не могут в оптимизацию?
Адекватные требования, но буй им, а не предзаказ, особенно что тимлид та же баба что и Внешние Миры курировала...хотя, дураки найдутся.
Где же адекватные, если в рек. уже нужна 3080. А это по сути средние при 1080. Боюсь представить что же там нужно под 4к на ультра будет, сразу 5090, или и то не потянет?)
а вот ты точно неадекватный
Обычно завышенные требования выкатывают, при этом игруха бегает нормально на более низких системках. Я даже Старфильд умудрился побегать на ноуте 3050 ti
Я уже и забыл каким же ужасным было 10 поколение интол. Спс что напомнили. 10700к восьмиядерный до сих пор хуже или на уровне с 5600х 😂
А камни с годами хорошеют что ли?))
Нет, но обычно камни у которых больше ядир "раскрывают свой потанцевал", но нет, только не интол, интол просто умер 😁
Как раз 9/10 было отличным. Я на 9900к до 7800х3д сидел и горя не знал. Это щас Интел в заднице.
Хорошеют конечно с годами как лучшее вино. Забыли про amd fx?
Да, были, до ноября 2020 года 😁