Avowed: появились системные требования к ПК и новые скриншоты

Всего через несколько месяцев выйдет фэнтезийная ролевая игра от первого лица Avowed от Obsidian Entertainment, , которая пригласит игроков ощутить тайну и очарование Живых земель.

Avowed, которая выйдет 18 февраля 2025 года, перенесет вас в ранее невиданный регион незабываемого мира Эора, впервые представленного в отмеченной наградами игре Pillars of Eternity. В роли посланника вместе со своими спутниками вы раскроете скрытые истины и будете решать деликатные ситуации, где каждый выбор определяет судьбу земли и людей, живущих здесь.

Сегодня создатели открыли предзаказы, а также опубликовали системные требования к ПК и несколько новых скриншотов, а также напомнили, что хотя вся озвучка будет на английском языке, на момент запуска Avowed будет локализована на 12 языках, включая французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, бразильский португальский, русский, корейский, японский и упрощенный китайский.

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10/11

Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

DirectX: версии 12

версии 12

Место на диске: 75 ГБ

Рекомендованные:

ОС: Windows 10/11

Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Graphics: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080

Graphics: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080

DirectX: версии 12

версии 12

Место на диске: 75 ГБ

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на Xbox Series X|S, в приложении Xbox на Windows, Battle.net, Steam и облаке, или играйте в первый день с Xbox Game Pass.