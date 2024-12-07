Нелинейность в старте заданий - дизайнер окружений Obsidian Entertainment рассказывает про особенность Avowed

В большом интервью про RPG Avowed на GamesRadar+, дизайнер окружения Бертон Ритгер объяснил, как игра обрабатывает выбор игрока при выполнении заданий. Avowed не имеет полностью открытого мира, но ее обширные исследуемые территории предполагают под собой, что иногда вы будете находить ключевые предметы не по порядку или натыкаться на задание необычным способом. Obsidian прорабатывает и поддерживает все эти возможности в рамках нелинейного нарратива.

"Я думаю, что практически каждое, если не каждое задание в игре, имеет более одного способа его начать," объяснил Ритгер. "Вы можете делать вещи в произвольном порядке, находить предметы и отдавать их тем, кто их хочет, или убивать персонажей — вы можете выполнять задания в другом порядке. Вы можете подойти к подземелью с главного входа или найти лазейку с другой стороны. Мы хотим помогать естественности вашего путешествия по миру"



"Мы хотим постоянно поддерживать это чувство исследования, стремления к приключениям и потере себя в новом мире", — продолжил Ритгер.