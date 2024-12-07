Нелинейность в старте заданий - дизайнер окружений Obsidian Entertainment рассказывает про особенность Avowed

В большом интервью про RPG Avowed на GamesRadar+, дизайнер окружения Бертон Ритгер объяснил, как игра обрабатывает выбор игрока при выполнении заданий. Avowed не имеет полностью открытого мира, но ее обширные исследуемые территории предполагают под собой, что иногда вы будете находить ключевые предметы не по порядку или натыкаться на задание необычным способом. Obsidian прорабатывает и поддерживает все эти возможности в рамках нелинейного нарратива.
"Я думаю, что практически каждое, если не каждое задание в игре, имеет более одного способа его начать," объяснил Ритгер. "Вы можете делать вещи в произвольном порядке, находить предметы и отдавать их тем, кто их хочет, или убивать персонажей — вы можете выполнять задания в другом порядке. Вы можете подойти к подземелью с главного входа или найти лазейку с другой стороны. Мы хотим помогать естественности вашего путешествия по миру"
"Мы хотим постоянно поддерживать это чувство исследования, стремления к приключениям и потере себя в новом мире", — продолжил Ритгер.
А на деле что? Коридор с двумя-тремя иллюзорными развилками, которые ведут в ту же самую точку.
Найти квестовый предмет раньше времени? И что с ним делать? Тупо таскать в инвентаре, пока скрипт не соизволит сработать? Убить ключевого перса? и потом сидеть с поломанным квестом до самого финала. Зайти в данж с черного хода? Вау, вот это достижение! Наверняка там еще и текстурки будут недогружены, спасибо, Обсидиан.
вот бы в 24году хвастаться двумя входами на локацию. может еще есть возможность пройти по стелсу?🤡
почти в каждой игре беседки так, если конечно скриптами не залочено
Deus Ex: Human Revolution помнится было задание в парковке, идешь напролом или глушишь скрытно, от обоих случаев зависит убеждение главаря или проскальзываешь через вентиляцию, прослушиваешь разговоры и валишь, не контактируя ни с кем.
Но не помню, чтобы разрабы хвастались, об этом узнаешь в самой игре.
а чем им еще хвастаться? нынешний обдристиан это сборище трансформеров, розоволосых клоунов и негров. я хз чего люди ждут от студии, которая подарила аутер ворлдс конченный
Я думаю игру можно уже особо не ждать, выйдет что на подобии нового Dragon Age.
хуже.
да уже пофиг , репутацию они похерили
Дебила одного уволили ? Нет ? Ну значит и нет вам покупки
Надо было держать пасть на замке. Теперь эту игру уже ничто не спасёт.
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а самое главное-то что?
как без открытого мира можно сделать большую вариативность?
так в любой рпг ты можешь выполнять задания не по порядку, в некоторых даже сюжетные квесты (ведьмак 3)
как без открытого мира можно сделать большую вариативность?
типа локации проработать протестировать. а в открытом мире никогда не знаешь когда ит куда игрок набежит. ваще по горам может пропрыгать и затащить квест раньше чем взял его. в зарытом мире всегда последовательно данжи чистить будешь.
тогда откуда та хвалена вариативность? как в пиларке они точно не сделают, формат не тот
Ага, потом сиди кури гайды по прохождению, чтоб не запороть некоторые квесты или просто хотя бы найти.
Такое ощущение, будто игра линейная и они в панике пытаются убедить что это не так. Вон, можно же идти вправо или влево = нелинейность. Ей богу, лучше бы держались молча до самого релиза.
как там говорилось? «и это мы еще редактор персонажа не видели»
попахивает симулятором рандомных квестов... так и до процедурной генерации можно скатится
Что же они стесняются? Пусть покажут редактор персонажа.))))
реально круто. типа как в киберпанке можешь через силу а можешь прятатся и всех потихоньку хакать. есть двери от силы а есть от взлома. даже оружие можешь не насить. выполняешь квесты в каком порядке хочешь еще а не как сценасрис с лейвел дизайнером бро хув друг другу сделали.