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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 254 оценки

Obsidian официально перенесла Avowed на февраль 2025 года

monk70
Новости

Недавний слух утверждал, что Avowed может быть отложена до начала 2025 года, и теперь это официально подтверждено.

Первоначально игру планировалось выпустить этой осенью, но разработчик Obsidian Entertainment в прошлом месяце проговорился, что фэнтезийная RPG выйдет в ноябре, о чем также сообщалось в предыдущих утечках, хотя официально ни студия, ни Microsoft об этом не заявляли. Теперь компания объявила в Twitter, что игра выйдет 18 февраля 2025 года.

Мы переносим Avowed на 18 февраля 2025 года, чтобы дать игрокам немного времени на раздумья.

У Microsoft плотный график релизов на вторую половину 2024 года, включая такие игры, как Indiana Jones and the Great Circle, Call of Duty: Black Ops 6, Ara: History Untold, Age of Mythology; Retold, Towerborne и Microsoft Flight Simulator 2024, а также дополнения, такие как World of Warcraft: The War Within, Diablo 4: Vessel of Hatred и Starfield: Shattered Space. Эксклюзив консоли Xbox от GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl также должен выйти в ноябре.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Night Driving Avenger
Мы переносим Avowed на 18 февраля 2025 года, чтобы дать игрокам немного времени на раздумья

Боже, да какие раздумья. Игра выглядит как мультяшный дженерик от инди разрабов и вся рекламная кампания построена на том, чего в игре НЕ будет. Отменили бы вообще - никто бы и не заметил даже.

7
Thinker_724

завязывай с играми иди по подъездам туси как раньше до наличия игровой платфомы или пк...Игры как раньше уже не будут и дальше только хуже в плане долгостроев,отмен и тому подобное.Это не игру для nes создать за неделю-месяц с минимальным вложением когда всякому г.вну были рады а таким как марио,контра или танчики вообще слов нет

0
Господин Никто

вы только представьте как деграднул западный геймдев... игру которая выглядит как средняк и которую не многие ждут еще и переносят. видать черные трансвертолеты совсем от рук отбились и работать не хотят... мб хоть чехи выпустят kkd2 в этом году

3
Господин Никто

я напомню. игру анонсировали почти 5 лет назад с помпой и заявкой на немного-немало "убийцу Скайрим от Обсидиан".И через ПЯТЬ долбанных лет мы получим Кислотное Фентези

3
WittyOrvilleton

Ещё по первому геймплейному трейлеру было понятно, что это очередная мертворождённая игра и ничего дельного она из себя не представляет. Даже если её в конечном итоге отменят, игрокам от этого будет ни тепло, ни холодно.

2
HuskyRescue

Ну, вот и поиграли.

1
Leader Z

На раздумье чего, брать офку или пиратку?)

0
Пользователь ВКонтакте

Ой, еще и так далеко
Такие переносы выглядят как тот самый чел на работе, что опаздывает и все думают что он выйдет через часик, а выходит через неделю // Дмитрий Бочанов

0