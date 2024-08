Obsidian официально перенесла Avowed на февраль 2025 года

Недавний слух утверждал, что Avowed может быть отложена до начала 2025 года, и теперь это официально подтверждено.

Первоначально игру планировалось выпустить этой осенью, но разработчик Obsidian Entertainment в прошлом месяце проговорился, что фэнтезийная RPG выйдет в ноябре, о чем также сообщалось в предыдущих утечках, хотя официально ни студия, ни Microsoft об этом не заявляли. Теперь компания объявила в Twitter, что игра выйдет 18 февраля 2025 года.

Мы переносим Avowed на 18 февраля 2025 года, чтобы дать игрокам немного времени на раздумья.

У Microsoft плотный график релизов на вторую половину 2024 года, включая такие игры, как Indiana Jones and the Great Circle, Call of Duty: Black Ops 6, Ara: History Untold, Age of Mythology; Retold, Towerborne и Microsoft Flight Simulator 2024, а также дополнения, такие как World of Warcraft: The War Within, Diablo 4: Vessel of Hatred и Starfield: Shattered Space. Эксклюзив консоли Xbox от GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl также должен выйти в ноябре.