Obsidian официально перенесла Avowed на февраль 2025 года

Недавний слух утверждал, что Avowed может быть отложена до начала 2025 года, и теперь это официально подтверждено.
Первоначально игру планировалось выпустить этой осенью, но разработчик Obsidian Entertainment в прошлом месяце проговорился, что фэнтезийная RPG выйдет в ноябре, о чем также сообщалось в предыдущих утечках, хотя официально ни студия, ни Microsoft об этом не заявляли. Теперь компания объявила в Twitter, что игра выйдет 18 февраля 2025 года.
Мы переносим Avowed на 18 февраля 2025 года, чтобы дать игрокам немного времени на раздумья.
У Microsoft плотный график релизов на вторую половину 2024 года, включая такие игры, как Indiana Jones and the Great Circle, Call of Duty: Black Ops 6, Ara: History Untold, Age of Mythology; Retold, Towerborne и Microsoft Flight Simulator 2024, а также дополнения, такие как World of Warcraft: The War Within, Diablo 4: Vessel of Hatred и Starfield: Shattered Space. Эксклюзив консоли Xbox от GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl также должен выйти в ноябре.
Боже, да какие раздумья. Игра выглядит как мультяшный дженерик от инди разрабов и вся рекламная кампания построена на том, чего в игре НЕ будет. Отменили бы вообще - никто бы и не заметил даже.
завязывай с играми иди по подъездам туси как раньше до наличия игровой платфомы или пк...Игры как раньше уже не будут и дальше только хуже в плане долгостроев,отмен и тому подобное.Это не игру для nes создать за неделю-месяц с минимальным вложением когда всякому г.вну были рады а таким как марио,контра или танчики вообще слов нет
вы только представьте как деграднул западный геймдев... игру которая выглядит как средняк и которую не многие ждут еще и переносят. видать черные трансвертолеты совсем от рук отбились и работать не хотят... мб хоть чехи выпустят kkd2 в этом году
я напомню. игру анонсировали почти 5 лет назад с помпой и заявкой на немного-немало "убийцу Скайрим от Обсидиан".И через ПЯТЬ долбанных лет мы получим Кислотное Фентези
Ещё по первому геймплейному трейлеру было понятно, что это очередная мертворождённая игра и ничего дельного она из себя не представляет. Даже если её в конечном итоге отменят, игрокам от этого будет ни тепло, ни холодно.
Ну, вот и поиграли.
На раздумье чего, брать офку или пиратку?)
Ой, еще и так далеко
Такие переносы выглядят как тот самый чел на работе, что опаздывает и все думают что он выйдет через часик, а выходит через неделю // Дмитрий Бочанов