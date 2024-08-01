По данным инсайдера, Avowed может быть отложена до начала 2025 года

Avowed может быть отложена до начала 2025 года, если верить слухам, исходящим от Тома Уоррена из The Verge, который поделился тем, что он слышал в своей рассылке.

Он пишет:

Я слышал, что Obsidian собирается объявить о задержке Avowed до начала 2025 год. Я понимаю, что Avowed в хорошей форме, это скорее вопрос желания дать игре передышку за пределами очень напряженного периода для Xbox Game Pass.

Это имеет смысл, если это действительно окажется правдой. У Xbox набитый четвертый квартал года, заполненный контентом Game Pass, включая колоссальный релиз Black Ops 6. Нам придется подождать новостей от Obsidian, чтобы узнать, правда ли это