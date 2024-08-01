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Avowed 12.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 252 оценки

По данным инсайдера, Avowed может быть отложена до начала 2025 года

monk70
Новости

Avowed может быть отложена до начала 2025 года, если верить слухам, исходящим от Тома Уоррена из The Verge, который поделился тем, что он слышал в своей рассылке.

Он пишет:

Я слышал, что Obsidian собирается объявить о задержке Avowed до начала 2025 год. Я понимаю, что Avowed в хорошей форме, это скорее вопрос желания дать игре передышку за пределами очень напряженного периода для Xbox Game Pass.

Это имеет смысл, если это действительно окажется правдой. У Xbox набитый четвертый квартал года, заполненный контентом Game Pass, включая колоссальный релиз Black Ops 6. Нам придется подождать новостей от Obsidian, чтобы узнать, правда ли это

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ой извините

Надеюсь, чтобы полностью переработать мультяшный графоний, если так, то стоит и подождать.

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saa0891
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Lvinomord

Обсидиан нужно уже отправить туда же,куда отлетили и Пираньи.На чердак в пыльную коробку.Пусть и дальше занимаются своими переносами.Свой титул Самая скучная студия в мире они уже заслужили.

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