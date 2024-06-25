Obsidian подтвердила, что Avowed можно пройти с видом от третьего лица

После завершения Xbox Games Showcase разработчики Avowed из Obsidian начали подробно рассказывать о своей грядущей фэнтезийной РПГ, в том числе о том, какие возможности дает переключение на вид от третьего лица. На тот момент детали были слегка расплывчаты, но недавно сами разработчики подтвердили, что игра полностью проходима в режиме от третьего лица.
В интервью RPG Site директор по геймплею Гейб Парамо дал достаточно прямой ответ на вопрос о такой возможности. И вот что он сказал:
RPG Site: В недавнем подкасте вы вкратце рассказали о режиме от третьего лица, так вот, а всю игру можно будет пройти от третьего лица?
Гейб Парамо: Ага!.
По словам Парамо, несмотря на то, что Avowed в первую очередь создавалась как ролевая игра от первого лица, работа над режимом от третьего лица велась уже давно - "это не одна из тех фишек, которые мы просто решили добавить в игру в последние несколько месяцев".
Релиз Avowed намечен на осень 2024 года. Игра будет доступна на PC, Xbox и Cloud, а также станет пополнением подписки Game Pass сразу после релиза.
Я лично люблю фэнтези игры с магией проходить от первого лица, еще с тех пор, как в детстве играл в dark messiah, ну а позже в skyrim, но если это опционально и можно переключаться, то неплохо будет.
Но в Скайриме можно было переключать камеру. Магией там и правда удобнее от 1го, а если в мили рубить - то от 3го.
Я всегда в Скайрим бился только от первого,а вот бежать,идти или красться только от 3)
лично я не когда не играл в Скайрим от первого лица // Владимир Бондарев
Ну каждому свое... Я почти всегда играл от первого. Иногда переключал на третье, но изредка.
Я терпеть не могу игры от первого лица // Владимир Бондарев
Отличная новость, хорошо когда есть возможность переключать камеру
Переключение это хорошо, но обсидианский космос и фолыч включая беседкины игры от 3го выглядят всрато криво
У меня один вопрос - КОГДА !?. Трепа с конкретикой много, как будто игра выходит "завтра"
Ну и замечательно. Лучший вид для таких игр.
Обсидианы смогли в отличии от Проджектов и это отлично.