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Avowed 12.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 232 оценки

Obsidian подтвердила, что Avowed можно пройти с видом от третьего лица

Gruz_
Новости

После завершения Xbox Games Showcase разработчики Avowed из Obsidian начали подробно рассказывать о своей грядущей фэнтезийной РПГ, в том числе о том, какие возможности дает переключение на вид от третьего лица. На тот момент детали были слегка расплывчаты, но недавно сами разработчики подтвердили, что игра полностью проходима в режиме от третьего лица.

В интервью RPG Site директор по геймплею Гейб Парамо дал достаточно прямой ответ на вопрос о такой возможности. И вот что он сказал:

RPG Site: В недавнем подкасте вы вкратце рассказали о режиме от третьего лица, так вот, а всю игру можно будет пройти от третьего лица?

Гейб Парамо: Ага!.

По словам Парамо, несмотря на то, что Avowed в первую очередь создавалась как ролевая игра от первого лица, работа над режимом от третьего лица велась уже давно - "это не одна из тех фишек, которые мы просто решили добавить в игру в последние несколько месяцев".

Релиз Avowed намечен на осень 2024 года. Игра будет доступна на PC, Xbox и Cloud, а также станет пополнением подписки Game Pass сразу после релиза.

11
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
slim108

Я лично люблю фэнтези игры с магией проходить от первого лица, еще с тех пор, как в детстве играл в dark messiah, ну а позже в skyrim, но если это опционально и можно переключаться, то неплохо будет.

5
AndralStormborn

Но в Скайриме можно было переключать камеру. Магией там и правда удобнее от 1го, а если в мили рубить - то от 3го.

2
Lvinomord AndralStormborn

Я всегда в Скайрим бился только от первого,а вот бежать,идти или красться только от 3)

1
Пользователь ВКонтакте

лично я не когда не играл в Скайрим от первого лица // Владимир Бондарев

0
slim108 Пользователь ВКонтакте

Ну каждому свое... Я почти всегда играл от первого. Иногда переключал на третье, но изредка.

0
Пользователь ВКонтакте slim108

Я терпеть не могу игры от первого лица // Владимир Бондарев

0
AndralStormborn

Отличная новость, хорошо когда есть возможность переключать камеру

3
-zotik-

Переключение это хорошо, но обсидианский космос и фолыч включая беседкины игры от 3го выглядят всрато криво

0
BaldursG

У меня один вопрос - КОГДА !?. Трепа с конкретикой много, как будто игра выходит "завтра"

0
Кей Овальд

Ну и замечательно. Лучший вид для таких игр.

-2
saa0891

Обсидианы смогли в отличии от Проджектов и это отлично.

-2