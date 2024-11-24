Obsidian уверена: Avowed сможет выделиться на фоне конкурентов в феврале

Февраль 2025 года обещает стать насыщенным на громкие релизы, но геймдиректор Avowed Кэрри Патель уверена, что проект Obsidian Entertainment найдет свою аудиторию. По ее словам, выбрать идеальный момент для запуска игры практически невозможно.
Прелесть современной индустрии в том, что каждый месяц выходят крутые игры. Вряд ли найдется момент, когда ты окажешься единственным релизом. Но мы уверены, что Avowed сможет выделиться.
Она подчеркнула, что RPG сохранит все, за что фанаты ценят игры Obsidian: глубоко проработанный сюжет, свободу выбора и его последствия. Перенос релиза на февраль позволил команде больше времени уделить исправлению багов и полировке.
«Те, кто ищет настоящую RPG с нашим фирменным подходом, найдут её в Avowed», — добавила Патель.
Релиз игры состоится 18 февраля 2025 года.
угу с такой ценной она только в xbox game pass выделится
Если бы там были бои как в Dark Messiah of Might and Magic, было бы круто.
Стопроцентово. Но, зная эту компанию-разрабов, этого не будет. Не их область. Они хорошо практиковали разнообразие и качество квестов. Надеюсь, всё ещё сильны в этом..)
Вряд ли, сейчас смогут сделать игру похожую на дарк мессию, а эти нытики и подавно.
Выделиться точно сможет. Как самый неинтересный проект Однозначно)
сейчас подумают-подумают, посмотрят на игры, выходящие в марте-апреле, и перенесут на эти месяцы, там все равно ничего значимого не будет, середина марта - идеально
какие-то игры, выходящие в феврале, все равно будут перенесены из-за высокой конкуренции, как пить дать