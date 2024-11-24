Obsidian уверена: Avowed сможет выделиться на фоне конкурентов в феврале

Февраль 2025 года обещает стать насыщенным на громкие релизы, но геймдиректор Avowed Кэрри Патель уверена, что проект Obsidian Entertainment найдет свою аудиторию. По ее словам, выбрать идеальный момент для запуска игры практически невозможно.

Прелесть современной индустрии в том, что каждый месяц выходят крутые игры. Вряд ли найдется момент, когда ты окажешься единственным релизом. Но мы уверены, что Avowed сможет выделиться.

Она подчеркнула, что RPG сохранит все, за что фанаты ценят игры Obsidian: глубоко проработанный сюжет, свободу выбора и его последствия. Перенос релиза на февраль позволил команде больше времени уделить исправлению багов и полировке.

«Те, кто ищет настоящую RPG с нашим фирменным подходом, найдут её в Avowed», — добавила Патель.

Релиз игры состоится 18 февраля 2025 года.