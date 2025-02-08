Объявлен список всех изданий и бонусы за предзаказ игры Avowed

Все издания и бонусы за предзаказ Avowed — какой вариант лучше?

Avowed — это новая ролевая игра от Obsidian Entertainment, создателей Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и Pentiment. Релиз игры запланирован на 18 февраля 2025 года, и она будет эксклюзивом для Xbox и ПК. В данном материале собраны все варианты изданий, а также бонусы за предзаказ Avowed.

Бонусы за предзаказ Avowed

В отличие от других крупных релизов Microsoft, у Avowed отсутствуют традиционные бонусы за предзаказ. Однако владельцы Premium Edition получат ранний доступ на пять дней, начиная с 13 февраля 2025 года. Помимо этого, никаких эксклюзивных косметических предметов, дополнительных миссий или внутриигрового контента не предусмотрено.

Standard Edition

Стандартное издание включает только базовую версию игры без дополнительных бонусов. Оно доступно по цене $69.99 и подойдет тем, кто хочет просто сыграть в Avowed без дополнительных вложений.

Premium Edition

Премиальное издание предназначено для поклонников серии, готовых доплатить за дополнительные материалы. Оно стоит $89.99 и включает:

Базовую игру ;

; Ранний доступ (с 13 февраля 2025 года) ;

; Два премиальных набора обликов ;

; Цифровой артбук ;

; Цифровой саундтрек.

Дополнительно, физическая версия Premium Edition содержит стилбук и карту мира Living Lands.

Premium Edition Upgrade

Тем, кто приобрел Standard Edition, но захотел расширить свою версию, доступно обновление до Premium Edition. Его стоимость — $25, и оно включает все бонусы Premium Edition, кроме раннего доступа (если обновление куплено после 18 февраля).

Avowed в Game Pass

Игроки, использующие Xbox Game Pass, получат Standard Edition без дополнительных материалов. Однако они смогут приобрести Premium Edition Upgrade через Xbox Store. Важно учитывать, что при окончании подписки Game Pass доступ к игре будет потерян.

Напомним, что релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года на Xbox Series X|S и ПК.