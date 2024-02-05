Создатели Avowed вносят изменения в боевую систему после негативных отзывов от зрителей Xbox Direct

Геймдиректор следующей ролевой игры Obsidian рассказала о том, что команда все еще работает над боевой системой Avowed и что все изменилось с тех пор, как мы в последний раз видели игру во время Xbox Developer Direct в прошлом месяце.

Кэрри Патель появилась в подкасте Dropped Frames, чтобы рассказать о разработке грядущей игры, а точнее о том, как команда реагирует на отзывы сообщества, например, о боевке, которая все еще развивается в преддверии релиза.

Во время мероприятия Xbox мы увидели отполированную боевку Avowed, что заставило фанатов сравнить ее с некой ролевой игрой Bethesda. Вскоре после этого Патель ответил на сравнения со Skyrim и рассказал, что грядущая экшен-РПГ больше похожа на "фэнтезийную версию Outer Worlds".

В интервью Dropped Frames геймдиректор обсудила реакцию сообщества на Avowed и объяснила:

Мы показали кое-что на шоукейсе в июне прошлого года, еще немного показали на Developer Direct пару недель назад [...] так что мы все больше и больше делимся информацией, но все это пока игра находится в процессе разработки. Одним из приятных моментов стало то, что фанаты отмечают некоторые вещи, над которыми мы активно работаем, например ощущение ударов и ударов, когда вы атакуете врагов"

Затем геймдиректор заявил что кадры, которые мы увидели во время Developer Direct, на самом деле "на несколько недель отстают" от того, на каком этапе разработки находится команда.

"Приятно всегда говорить: "Ага, они это видели, мы это знаем, поверьте нам, мы над этим работаем", - продолжает Патель.

В основном это означает, что Avowed может претерпеть множество изменений с настоящего момента до момента выхода осенью 2024 года - нам остается только довериться процессу. Если вам интересно, Obsidian рассказала, что действие Avowed разворачивается в мире Pillars of Eternity, но вам не обязательно сначала играть в старую CRPG студии.