Враги Avowed не будут масштабироваться с уровнем игрока

Разработчики Avowed решили отказаться от механики масштабирования врагов с уровнем игрока. В недавнем интервью MinnMax геймдиректор Кэрри Патель подтвердила, что противники сохранят статичный уровень силы. Это означает, что в начале путешествия можно столкнуться с чрезмерно сложными врагами, но позже, развивая персонажа и улучшая снаряжение, игроки смогут справляться с ними легче.
Такой подход отличается от современных тенденций, где многие RPG подстраивают уровень врагов под игрока. Например, Diablo 4 и ролевые игры Bethesda активно используют эту механику. В Avowed же, как и в классических RPG, исследование мира и поиск более сильного снаряжения будут играть важную роль.
Также стало известно, что около трети команды, работавшей над Pillars of Eternity, принимала участие в разработке Avowed. Игра получит «точку невозврата» в сюжете, после которой побочные задания станут недоступны. Для дальнейшего исследования придется начинать новую игру.
Avowed выйдет 18 февраля на ПК и Xbox Series X/S и будет доступна в Game Pass.
Обожаю систему как в готике, где мобы и их уровни изначально приписаны к локациям, а не так что куда бы ты не пошел везде враги твоего уровня, чушь полнейшая.
Неужто они поняли убогость автолевелинга, спустя 20 лет.
Obsidian особо и не страдала этим.
А вот ради этого и стоит скачать, только пока рдр 2 пройду и ккд 2 уже пол года пройдёт
А какое отношение Диабло имеет к РПГ?
Достижение?
БАЗУ, которой уже дохерион лет (привет в частности Готика) выдают, как за фишку... До чего скатилась индустрия...
Обожаю когда нет автолевелинга, только так действительно чувствуется что персонаж становится сильнее в мире игры
Ура! Теперь можно и поиграть
в геймпасе появилась предзагрузка - 72 Гб
Убийца Скайрима xD xD xD
а че так игру хейтят дайте знать
Из-за наличия повесточного калла, вроде
Ой да пусть себе играют в обезьян и чешских бомжей и радуются, убогие эти)
Работа у них такая хейтить хорошие игры и играть в плохие)
А чё эта игра типо хорошая? Я смотрел вчера геймплей от бетатестеров, что то прям тяжело это игрой назвать
https://youtu.be/Nk31WUo0ojI?si=lLMZNRWhixbsaqlk
выйдет посмотрим, по предварительным данным вполне себе.
Вторая новость про автолевелинг в этой игре.
Постить нечего совсем.
просто не смогли нормально баланс настроить, вот и спихнули всё на классику. Ещё и "точку невозврата" впихнули, после которой квесты пропадают. Инноваторы, не иначе. Вспоминают, что треть команды из Pillars of Eternity делала. Наверное, чтобы оправдать очередную кривую поделку.
пока они там возятся со своим олдскулом, в The Elder Scrolls Online уже давно есть и нормальный левелинг, и открытый мир, и куча контента, который не пропадает, если ты куда-то не туда зашёл. И графика там получше будет, чем в этих ваших инди проектах с закосом под классику.
Вот за автолевелин гя тесо не люблю, иди куда хочешь, убивай кого хочешь, хотелось бы иметь хайлевельные зоны на карте, куда хочется сходить но надо подкачаться
так и запишем: любитель искусственных ограничений, лишь бы геймплей растянуть. контента, видимо, настолько "много", что аж локации по уровням делить приходится. а в тесо свобода, иди куда вздумается, исследуй. сложность и так найдется, челлендж обеспечивается активностями, а не циферками над головами болванчиков.
Да, я люблю ограничения, а когда качаешься и враг всегда на одном уровне с тобой что в начале волк убивается с двух ударов, что когда ты 99 левел, тогда лучше вообще не качаться, если всё равно прогресса нет
конечно, шмотки новые сами собой появляются, абилки сами собой открываются, данжи сами собой проходятся. или прогресс - это исключительно когда циферка уровня врага меньше твоей? ну, так-то в тесо и без циферок понятно, когда ты круче стал - враги пачками ложатся. а любителям "превозмогать" волков на 99 уровне, видимо, мазохизм геймплеем кличут. лишь бы пострадать, лишь бы искусственно сложность накрутить. главное, чтоб не как у людей.
А толку от них, как украшение, тесо кучу часов наиграл, в одиночку боссов без проблем на всех уровнях убивал