Враги Avowed не будут масштабироваться с уровнем игрока

Разработчики Avowed решили отказаться от механики масштабирования врагов с уровнем игрока. В недавнем интервью MinnMax геймдиректор Кэрри Патель подтвердила, что противники сохранят статичный уровень силы. Это означает, что в начале путешествия можно столкнуться с чрезмерно сложными врагами, но позже, развивая персонажа и улучшая снаряжение, игроки смогут справляться с ними легче.

Такой подход отличается от современных тенденций, где многие RPG подстраивают уровень врагов под игрока. Например, Diablo 4 и ролевые игры Bethesda активно используют эту механику. В Avowed же, как и в классических RPG, исследование мира и поиск более сильного снаряжения будут играть важную роль.

Также стало известно, что около трети команды, работавшей над Pillars of Eternity, принимала участие в разработке Avowed. Игра получит «точку невозврата» в сюжете, после которой побочные задания станут недоступны. Для дальнейшего исследования придется начинать новую игру.

Avowed выйдет 18 февраля на ПК и Xbox Series X/S и будет доступна в Game Pass.