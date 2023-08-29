Акулёнок я, ту-ру-ру-ру - опубликован геймплейный трейлер Baby Shark: Sing & Swim Party

Эта игра предлагает вам познакомиться с акульей семьёй и отправиться с ними на ритмическое приключение по разным уголкам океана. В этой игре вам предстоит побывать в разных местах, встретить новых друзей и, конечно, петь и танцевать под знаменитую песню Baby Shark.

Baby Shark: Sing & Swim Party позволяет вам выбрать своего любимого персонажа из акульей семьи и нарядить его по своему вкусу. Вы можете играть в два режима: звёздный поиск или ритмический гонщик. В первом режиме вам нужно собирать звёзды и избегать опасных иглобрюхов. Во втором режиме вам необходимо плавать как можно быстрее и поддерживать ритм песни. За свои успехи вы будете получать музыкальные карточки, которые можно добавлять в свой альбом.

Во время прохождения вы посетите Тропическую бухту, Оушн-Сити, Глубинное Королевство, Голубой пиратский корабль и Дворец оперы. На каждом этапе вас ждут уникальные музыкальные фестивали, на которых вы сможете спеть и потанцевать вместе с другими персонажами.