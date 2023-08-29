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Baby Shark: Sing & Swim Party 15.09.2023
10 1 оценка

Акулёнок я, ту-ру-ру-ру - опубликован геймплейный трейлер Baby Shark: Sing & Swim Party

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Lunersun
Новости

Появился геймплейный трейлер игры Baby Shark: Sing & Swim Party, которая основана на популярной песне Baby Shark (рус. Акулёнок).

В этой игре вы сможете познакомиться с семьёй акулёнка и отправиться в музыкальное путешествие. Вам предстоит исследовать разнообразные подводные миры и участвовать в фестивале, который каждый год принимает у себя талантливых исполнителей со всех уголков океана, чтобы они поделились своим искусством и радостью.

Во время прохождения у вас будет возможность спеть популярные песни из известных видеоклипов, таких как Disco Sharks, Baby Mermaid Shark, Chumbala Cachumbala Skeleton Pirates, Shark Dance Party, Baby Shark Dance и не только.

Отправиться в приключение можно будет уже 15 сентября на всех основных платформах.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кроллег

Чёт скудновато по минииграм. Раннер и ритм-игра. Ребёнку такое будет интересно ровно минут десять за счёт узнаваемости песни. Тот же "щенячий патруль", рассчитанный на ту же аудиторию, имеет побольше миниигр, а про Mario Party Superstar я вообще молчу. Там интересно играть в любом возрасте, в отличии от "какулёнка" и "щенков".

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