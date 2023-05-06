В магазине нашли Back 4 Blood всего за 68 центов

Один австралийский магазин настолько отчаялся избавиться от оставшихся копий игры Back 4 Blood, что уценил их всего до 1 австралийского доллара (что около 68 американских центов или 53 рубля), что свидетельствует о непопулярности духовного продолжения Left 4 Dead.
Несмотря на изначально сильный релиз, Back 4 Blood не смогла соответствовать высоким стандартам, установленным наследием ее предшественницы. Одним из самых значительных последствий игры стало возрождение интереса к Left 4 Dead 2. Падение популярности игры может быть причиной того, что австралийский универмаг Big W выставил на распродажу версию Back 4 Blood для PlayStation 4 всего за 1 доллар. Изначально игра продавалась по цене 89,95 австралийских долларов или около 60,72 долларов США. Это скидка около 98,9% после менее чем двух лет с момента выхода Back 4 Blood.
Пользователь Reddit NotToddHoward сфотографировал полку и поделился ею на r/gaming под заголовком "От создателей Left 4 Dead Evolve". Turtle Rock Studios, ранее известная как Valve South, отвечала за обе игры, а также была одним из разработчиков Counter-Strike: Zero Condition и Counter-Strike: Source. Однако пик успеха студии, вероятно, пришелся на игру Left 4 Dead 2008 года. После этого самым значительным релизом студии стала асимметричная многопользовательская игра про охоту на монстров Evolve. Однако, несмотря на то, что Evolve понравилась некоторым, в конечном итоге она не оправдала ожиданий. После этого Turtle Rock в основном переключилась на разработку игр для VR, пока в 2019 году не анонсировала Back 4 Blood.
На старте Back 4 Blood была принята в основном положительно. Однако многие игроки считают, что игра стала плохой заменой Left 4 Dead 3, которую фанаты так и не получили. Turtle Rock отчасти виновата в завышенных ожиданиях, поскольку статус игры как духовного наследника Left 4 Dead был одним из основных пунктов продажи Back 4 Blood. Если судить по комментариям под статьей NotToddHoward, многие поклонники Left 4 Dead считают, что Back 4 Blood не обязательно была плохой игрой, просто она не соответствовала тому, что обещала Turtle Rock.
Тем не менее, с момента выхода Left 4 Dead 2 прошло уже более десяти лет, и Valve, похоже, не спешит возвращать серию. Со своей стороны, Turtle Rock также отошла от Back 4 Blood и, как сообщается, работает над новым проектом. Надеемся, что следующая игра студии окажется более успешной.
Игра себя многократно окупила еще в первые месяцы, только в стим по прибыли обошла ряд блокбастеров.
Новость очередной кликбейт, отчаялся, лол. Для начала там на ценнике отчетливо видно, что стоимость была 29 австралийских долларов, экономия 28, да, и коробочек всего три и то для одной консоли. Обычная чистка залежалого товара с привлечением внимания к местечковому магазину, не зря в новости попал. И свидетельствует это лишь только о конкретной ценовой политике данного заведения.
Это вообще не идет ни в какое сравнение, скажем, с теми же бросовыми акциями от Скворцов, которые толкали как старые части Хитмана за бакс, так и вполне себе свежие, например, Marvel's Avengers и высоко оцененную Guardians of the Galaxy за пару и пять долларов в зависимости от издания. И это было не через два года после релиза, и не в кол-ве трех штук, а в своем магазине тысячными тиражами, так что данные ключи до сих пор предлагают перекупы с оверпрайсом.
В гейм пасс же есть, нафиг покупать вообще.
а гейпасс покупать не нужно?
Мне даже скачивать с торрента не хочется. Лучше её не взломать, так сохранить время можно и психику.
Го*но, а не игра!
Как падение популярности может быть причиной выставления игры на распродажу по низкой цене? Может наоборот, имеется в виду, причина выставления игры на распродажу является падения популярности игры?
Бесплатно ведь раздавали?
Ну она столько и стоит, хотя даже это перебор.
о, всё-таки где-то она продаётся по настоящей цене