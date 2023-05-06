В магазине нашли Back 4 Blood всего за 68 центов ©

Один австралийский магазин настолько отчаялся избавиться от оставшихся копий игры Back 4 Blood, что уценил их всего до 1 австралийского доллара (что около 68 американских центов или 53 рубля), что свидетельствует о непопулярности духовного продолжения Left 4 Dead.



Несмотря на изначально сильный релиз, Back 4 Blood не смогла соответствовать высоким стандартам, установленным наследием ее предшественницы. Одним из самых значительных последствий игры стало возрождение интереса к Left 4 Dead 2. Падение популярности игры может быть причиной того, что австралийский универмаг Big W выставил на распродажу версию Back 4 Blood для PlayStation 4 всего за 1 доллар. Изначально игра продавалась по цене 89,95 австралийских долларов или около 60,72 долларов США. Это скидка около 98,9% после менее чем двух лет с момента выхода Back 4 Blood.

Пользователь Reddit NotToddHoward сфотографировал полку и поделился ею на r/gaming под заголовком "От создателей Left 4 Dead Evolve". Turtle Rock Studios, ранее известная как Valve South, отвечала за обе игры, а также была одним из разработчиков Counter-Strike: Zero Condition и Counter-Strike: Source. Однако пик успеха студии, вероятно, пришелся на игру Left 4 Dead 2008 года. После этого самым значительным релизом студии стала асимметричная многопользовательская игра про охоту на монстров Evolve. Однако, несмотря на то, что Evolve понравилась некоторым, в конечном итоге она не оправдала ожиданий. После этого Turtle Rock в основном переключилась на разработку игр для VR, пока в 2019 году не анонсировала Back 4 Blood.



На старте Back 4 Blood была принята в основном положительно. Однако многие игроки считают, что игра стала плохой заменой Left 4 Dead 3, которую фанаты так и не получили. Turtle Rock отчасти виновата в завышенных ожиданиях, поскольку статус игры как духовного наследника Left 4 Dead был одним из основных пунктов продажи Back 4 Blood. Если судить по комментариям под статьей NotToddHoward, многие поклонники Left 4 Dead считают, что Back 4 Blood не обязательно была плохой игрой, просто она не соответствовала тому, что обещала Turtle Rock.



Тем не менее, с момента выхода Left 4 Dead 2 прошло уже более десяти лет, и Valve, похоже, не спешит возвращать серию. Со своей стороны, Turtle Rock также отошла от Back 4 Blood и, как сообщается, работает над новым проектом. Надеемся, что следующая игра студии окажется более успешной.