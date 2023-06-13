Пугающий хоррор Bad Dreams доберется до PlayStation VR ©

Компания Sony совместно с французской инди-студией CREATIVE VR3D представили свежий геймплейный трейлер в честь анонса хоррора Bad Dreams для PlayStation VR и VR 2. Данный проект стал доступен еще в 2022 году для ПК в Steam на стадии раннего доступа, однако вскоре игра появится и для очков виртуальной реальности от PlayStation. К сожалению, точная дата выхода пока не обнародована

Bad Dreams является одиночным ужастиком в виртуальной реальности, где игроков, по словам разработчиков, ожидает захватывающий геймплей и уникальный опыт, где "кошмары становятся реальностью". В Bad Dreams нужно не только избегать контакта с различными тварями, но и быстро решать множество головоломок, дабы остаться живым.