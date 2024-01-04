Baldur's Gate 1 и 2 могут появиться в Xbox Game Pass

Microsoft как бы невзначай сообщила, что Baldur's Gate Enhanced Edition и Baldur's Gate 2 Enhanced Edition появятся на Xbox Game Pass. По данным TrueAchievements, уведомления о выходе игр на Game Pass были разосланы подписчикам, у которых на смартфонах установлено приложение Xbox Game Pass.

"Откройте для себя заново две классические RPG", - говорится в уведомлении. Настройте своего героя, наймите отважных союзников и исследуйте мистические царства в поисках приключений, прибыли... и правды". Играйте в Baldur's Gate I и II с Game Pass".

Однако, судя по всему, это уведомление было ошибочным, поскольку эти игры не входят в список игр, которые появятся на PC и Xbox Game Pass в первой половине января.

Тем, кому интересно пересмотреть классические ролевые игры, стоит отметить, что, хотя первые две части Baldur's Gate по-прежнему являются отличными играми с фантастическими сюжетами, они не так сильно связаны с Baldur's Gate 3, как можно было бы предположить из названия франшизы.

С другой стороны, Baldur's Gate 3 стала невероятным успехом для разработчиков Larian Studios: ролевая игра получила несколько наград "Игра года" от разных представителей индустрии.

Более подробную информацию вы можете найти в нашем обзоре Baldur's Gate 3. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.