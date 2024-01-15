Создательница популярного аниме "Подземелье вкусностей" нарисовала портреты персонажей из Baldur's Gate 1 и 2

Зимний аниме-сезон в настоящее время активно завоевывает публику произведением под названием "Подземелье вкусностей". Несмотря на свой крайне простой синопсис - аниме о группе авантюристов, ищущих самые вкусные ингредиенты для приготовления изысканных блюд, проект завоевал большую популярность всего после двух серий. Зрителей порадовала приятная рисовка и большое количество отсылок к различным играм и культовой вселенной Dungeons & Dragons. И в этом нет ничего удивительного, так как создательница аниме оказалась большой фанаткой ролевых игр, в частности Baldur's Gate, портреты героев которых были перерисованы в её уникальном стиле.

В своем блоге художница и писательница Рёко Куи довольно часто публикует фан-арты по Planescape: Torment, Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous и другим играм. Одну из последних своих публикаций она посвятила культовой серии Baldur's Gate. Она изобразила портреты героев первых двух частей в своем фирменном стиле, который обладает непередаваемой очаровательностью.

Аниме "Подземелье вкусностей" получает восторженные отзывы и оценки в социальных сетях. Многие пользователи отмечают, что это шоу напоминает непринужденную кампанию в D&D. Главные герои спокойно относятся к смерти, зная, что их можно оживить магией, а сам мир обладает продуманной экосистемой, что крайне редко встречается в проектах данного жанра.