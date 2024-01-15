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Baldur's Gate 21.12.1998
Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
9 319 оценок

Создательница популярного аниме "Подземелье вкусностей" нарисовала портреты персонажей из Baldur's Gate 1 и 2

Gutsz
Новости

Зимний аниме-сезон в настоящее время активно завоевывает публику произведением под названием "Подземелье вкусностей". Несмотря на свой крайне простой синопсис - аниме о группе авантюристов, ищущих самые вкусные ингредиенты для приготовления изысканных блюд, проект завоевал большую популярность всего после двух серий. Зрителей порадовала приятная рисовка и большое количество отсылок к различным играм и культовой вселенной Dungeons & Dragons. И в этом нет ничего удивительного, так как создательница аниме оказалась большой фанаткой ролевых игр, в частности Baldur's Gate, портреты героев которых были перерисованы в её уникальном стиле.

В своем блоге художница и писательница Рёко Куи довольно часто публикует фан-арты по Planescape: Torment, Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous и другим играм. Одну из последних своих публикаций она посвятила культовой серии Baldur's Gate. Она изобразила портреты героев первых двух частей в своем фирменном стиле, который обладает непередаваемой очаровательностью.

Аниме "Подземелье вкусностей" получает восторженные отзывы и оценки в социальных сетях. Многие пользователи отмечают, что это шоу напоминает непринужденную кампанию в D&D. Главные герои спокойно относятся к смерти, зная, что их можно оживить магией, а сам мир обладает продуманной экосистемой, что крайне редко встречается в проектах данного жанра.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Valend

"Несмотря на свой крайне простой синопсис - аниме о группе авантюристов, ищущих самые вкусные ингредиенты для приготовления изысканных блюд"

Вообще-то, цель их вообще не в этом, а упор на еду потому, что у них мало припасов, а цель глубоко в подземелье, вот и едят по дороге почти всё что движется)

3
Alex40001

они походу с другим аниме перепутали

0
Shigofumi

Пока у них цель набраться сил и спасти ещё не переваренную сестру =)

0
Alex40001

не сказал бы что хороша но она и не плоха по сравнению с другими мангаками. чудовища у нее хорошо смотрятся

1
Кей Овальд

Одинаковые какие-то.

1
Jinol

эх, и что сделали с Виконией в бг3 это просто позор

0
Shigofumi

Создательница популярного аниме . Громкие слова для аниме у которого вышло только вде серии .

0