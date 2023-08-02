Baldur's Gate и Baldur's Gate 2 скоро появятся в Game Pass ©

Со дня на день в сервисе подписки Game Pass появятся Baldur's Gate: Enhanced Edition и Baldur's Gate II: Enhanced Edition. Сообщение об их скором добавлении поступило из уведомления официального приложения Game Pass, так что это проверенная информация, и ждать их появления в сервисе долго не придется. Скорее всего, оба релиза будут доступны только для консолей Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X, поскольку ПК-версии этих игр отсутствуют в Microsoft Store.

Напомню, что Baldur's Gate: Enhanced Edition и Baldur's Gate II: Enhanced Edition - это обновленные версии первых двух частей классической серии ролевых игр от студии BioWare. По сравнению с оригиналами, графика обоих изданий была обновлена до HD-качества, а сами игры обогащены новым контентом.



Добавление игр в Game Pass может немного скрасить предстоящие недели для тех, у кого есть только консоли Xbox. Завтрашний релиз долгожданной Baldur's Gate III версии 1.0 состоится только на ПК (на PS5 игра выйдет в следующем месяце). Работа над изданиями для Xbox Series X и Xbox Series S уже ведется, но пока неизвестно, когда они появятся (по слухам, в следующем году).