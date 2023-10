Компаньонов в Baldur's Gate 2 более детально проработали благодаря Final Fantasy 7 ©

Многие игроки неравнодушны к Baldur's Gate 1, но невозможно отрицать, что Baldur's Gate 2 имеет гораздо большее влияние. Это тектоническая игра, которая закрепила модель создания ролевых игр, влияние которой ощущается до сих пор, и во многом благодаря тому, как она работает с персонажами-компаньонами.

Если в BG1 члены партии были в основном набором банальностей и штампов - ресурсами, которые можно было использовать до тех пор, пока их не потрошат, и тогда вы заменяли их другими несчастными, то в BG2 они были настоящими людьми. У них были личные мотивы и разветвленные квесты.

И, как оказалось, за это мы должны благодарить одну игру: Final Fantasy 7.

В беседе с Rock Paper Shotgun руководитель BG1 и 2 Джеймс Олен (James Ohlen) отметил, что более сложными и всесторонне развитыми компаньонами мы обязаны одному особенно раскованному продюсеру Interplay по имени Дермот Кларк (Dermot Clarke). Кларк играл в FF7 и во время перекура вместе с Оленом отметил, что персонажи этой JRPG делают героев игр серии Baldur's Gate плоскими и непроработанными.

Я люблю конкуренцию. Поэтому я пошёл, сыграл в Final Fantasy VII и понял, что наши персонажи в сравнении выглядят как картонные вырезки. Это было ужасно..

И тогда BioWare решила поднять уровень проработки компаньонов в BG2, создав персональные истории практически для всех членов вашей партии, чтобы они чувствовали себя настоящими людьми, к которым можно привязаться, а не пучками статистических данных, которые вы направляете на своих врагов. Имоен переживает травму похищения, Джахейра - смерть мужа, Келдорн разрывается между любовью и долгом, а Ян - маленький человек, продающий репу.

Помимо первых двух Baldur's Gate Олен выступал геймдизайнером Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins и Neverwinter Nights.