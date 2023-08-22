2 минуты до постели: игрок обновил романтический рекорд Baldur's Gate 3

Mae соблазнил Лаэзель за 2 минуты и 13 секунд.
22 августа YouTube-блогер Mae обновил рекорд по открытию интимной сцены в Baldur's Gate 3. Для того, чтобы переспать с Лаэзель, ему понадобились 2 минуты и 13 секунд.
До этого рекорд принадлежал также Mae — 3 минуты и 26 секунд. Для блогера это уже третий мировой романтический рекорд Baldur's Gate 3. Комментаторы под роликом пошутили, что Mae в одиночку «уделал» всех спидранеров и теперь соревнуется с самим собой.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа на PC. Игра стала одной из самых высокооцененных в истории по версии Metacritic. Пиковый онлайн RPG в Steam превысил 875 тыс. человек. На PlayStation 5 игра выйдет 6 сентября. Также Larian работает над версией для Xbox Series X|S.
Сочувствую скорострелам
Убил Шедоухарт - больная какая-то нацистка оказалась...
Хотела всех "вернуть в Шарский Мир".
И где сдесь нацизм?
Скажу опять же что спидран подразумевает самый быстрый способ достижения цели включая скип катцен и контента поэтому все кто пишет "пропускатель" идите вы все от спидранинга подальше и дрочите на оценки в метакритик.
Где 2 минуты? Он половину контента пропускает. Все диалоги и кат-сцены пропускает. Это не спидранер. Это пропускатель какой-то. Спидран подразумевает быстро пройти, а не быстро "проскипать всё". Не рекорд, а позор. Я разочарован увиденным.
К тому же спидран разрешает использование багов, от чего часто вижу как такой игрок может ну например прыгнуть в угол под особым углом, от чего его отбросит в другой конец карты со сверхсветовой скоростью. Или например зажать все клавиши в разговоре, чтобы запустился последний этап квеста. Я не знаю что с ними не так, но смысл игр в приятном вдумчивом прохождении, а не страдании фигней
Лучше не смотри никакие спидраны, а то разочаруешься какие все не уважительные банихопперы, багаюзеры, и ломатары xD
Есть много видов спидаранов. В этом и заключается их основная суть - пройти как можно быстрее. Даже если не учитывать багаюзы, суть остается сутью - человеку все еще дозволено юзать абьюзы для быстрого прохождения. У Вас совершенно другое введение на спидрна, почитайте про него.