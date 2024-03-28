Актриса, сыгравшая Лаэзель в Baldur's Gate 3, в восторге от своей роли

Игровой блокбастер Baldur's Gate 3 покорил геймеров не только отличным геймплеем и огромным, полным контента миром, но и уникальным и разнообразным актерским составом дубляжа. Одним из самых ярких моментов всей игры стал персонаж Лаэзель в исполнении Деворы Уайльд. Актриса, играющая в последней части "Балдура" свирепая воительница-гитьянки, не так давно приняла участие в кулинарном шоу The Geek Recipes, и за готовкой поделилась кое-какими интересными мыслями о видеоиграх и их влиянии на ее карьеру.

Уайлд, которая за свою актерскую карьеру не только озвучивала игровых персонажей, но и - что, пожалуй, важнее всего - появлялась на телевидении и на большом экране, призналась, что в последнее время игры стали гораздо более амбициозным медиа, чем раньше, не в последнюю очередь благодаря историям, которые они рассказывают, и новым способам их подачи. Женщина добавила, что некоторые игры, такие как Baldur's Gate 3, очень близки к великим кинопроизведениям с точки зрения их художественных качеств. По ее мнению, вопрос о том, являются ли игры искусством, сегодня даже не стоит.

По словам Уайлд, роль в Baldur's Gate 3 стала для нее поворотным моментом в карьере, превзойдя даже те теле- и киноработы, в которых ей доводилось участвовать. При этом актриса особо отметила, что некоторые игры дают уникальную в своем роде возможность ощутить связь с главным героем, которая создается в процессе игры.

Я бы сказала, что роль в Baldur's Gate 3 оказалась для меня такой же хорошей, если не лучше, чем все фильмы и сериалы, в которых я снималась. Некоторые игровые персонажи настолько выразительны, настолько реальны, что вы привязываетесь к ним. Это заставляет вас чувствовать, что вы отправляетесь в путешествие вместе с ними, и когда путешествие заканчивается, вы чувствуете что-то вроде: "О, вау, я эмоционально привязался к этому персонажу.

В то же время Уайлд считает, что впереди у интерактивной среды еще долгий путь - по ее мнению, лишь небольшое количество игр в настоящее время способно конкурировать с кино в плане художественной составляющей.