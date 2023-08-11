Авторы Baldur's Gate 3 поделились любопытной статистикой - 88 лет в редактор персонажа и 10 млн наигранных часов ©

Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа в прошлый четверг 3 августа и с тех пор игра покоряет одну вершину за другой, а согласно последним новостям, в минувшее воскресенье на нее пришлось 28% всего игрового времени в Steam.

Разработчики из Larian Studios поделились некоторыми интересными статистическими данными — во время первых выходных игроки провели в Baldur's Gate 3 в общей сложности 1225 лет или 10 млн часов. И всего 368 из них смогли завершить игру за эти три дня.

93% игроков решили, что свое первое путешествие по Baldur's Gate 3 они совершат с пользовательским персонажем. Игроки потратили 88 лет на создание персонажа, чтобы создать своего Тавса (так зовут главного героя по умолчанию).

Большинство из игроков выбрали полуэльфов, а наименее популярными (что несколько удивительно по мнению разработчиков) оказались гитианки.

Хотя 93% из игроков выбрали Тавса, из 7% тех, кто решил начать одну из историй происхождения, большинство выбрало Гейла - хотя Карлах и Астарион борятся за второе место.

Интересно, что 10% персонажей, созданных в Редакторе Персонажей, находились там более часа.

Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас за ту глубокую радость, которую вы доставили нам во время запуска. Любовь и поддержка, которую вы нам оказали, подняли нас на ноги и зарядили энергией для устранения ошибок, возникающих по мере того, как вы делаете неожиданные вещи. Мы создали игру, в которой вы можете делать практически все, что угодно, используя инструменты и системы, которые мы вам даем, а это влечет за собой множество неожиданных сюрпризов, но по мере того, как вы сообщаете о них, мы продолжаем работать над их устранением, не теряя бодрости духа.

Полная инфографика будет опубликована ниже и, опять же, содержит данные только по первым выходным игры.