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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 462 оценки

Ожидание закончилось - грандиозная ролевая игра Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на ПК

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butcher69
Новости

23 года - именно столько нам пришлось ждать полноценного продолжения второй Bladur's Gate. Сегодня Baldur's Gate III вышла на ПК после почти трех лет пребывания в раннем доступе Steam. Тем, кто играет на PlayStation 5, придется подождать дольше, поскольку игра дебютирует на консоли Sony только 6 сентября.

Игра будет доступна в версии на русском языке (с субтитрами) в Steam и GOG по цене 1999 рублей - в игре отсутствует защита Denuvo и совсем скоро она появится и в "народных магазинах".

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

53
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
Gangsta_Dan

Всем приятной игры!

46
Anton Artemov

Взаимно

9
МАХАН МАХАНОВИЧ Anton Artemov

Лайки закончились, не могу поставить(

4
Artery Kaulitz

Game of the Year, однозначно. Благодарю

0
Pimba

Погнали!!!!

14
Pimba

Ох... 100 Gb

Ну и по традиции сервера Steam..))

10
NdF

все 100мбит/с выдаёт, что не так то? если инет гигабитный или аж 2.5, то рекомендую сменить регион загрузки на африканские страны, всё будет ок

0
One4ge

Ура товарищи, вперед к Вратам Балдура!!))

6
Sorento NSK

Ну как говориться, "Поехали"

5
Dark1994

Загрузка пошла, скорость вроде норм, через 3 часа должно скачаться

5
МАХАН МАХАНОВИЧ

Пишу в легендарном треде. Всем удачной игры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как второй новый год))

5
nvidia311988

)))))) Ухаааа, где блин смайлики..............

0
Demian Averon

пошла загрузка!

4
nvidia311988

как покупал?

-1
Forsaken67rus nvidia311988

В Стим свободно можно купить. Там нет региональных ограничений.

0
nvidia311988 Forsaken67rus
1
nvidia311988 nvidia311988

И так с любым способом оплаты)

0
nvidia311988 nvidia311988

Ладно, скачаю торрентом...

-1
Kykyryzec

Ух как скорость проседает, порой аж до 1мб падает, скока ж людёв скачивает

4
erkins007

Ничего не проседает

-9
nvidia311988 erkins007

фига ты монстр, что за провайдер у тебя?)))

0
VanPersick

120гб до бросания кубиков... ждемс

3
Xefren

Скорость скачивания спустя 4 минуты упала до 4 мбит/с. Бедные сервера стима

3
staviorja

У меня скорость скачет с 15 до 45мб/с, в среднем держится на 27мб, думаю скорее с инетом что-то, нежели со стимом.

-3
arasaka02

Ура!

2
Albert Instain

оё-ё-ё-й

2
Forsaken67rus

Поехалииии!

2
VanPersick

я плачу ребят...

2
Vlad_Cepesh
0
nvidia311988

Не печалься, все будет)

0
Deltras

Я даже видюху новую купил ради такого события)

2
m1808

харош

0
Moridine

Всех поздравляю с этим знаменательным событием! Приятно, что у игры столько поклонников, я даже не ожидал.

Медведь, я иду!!!

1
A.Fourth

Уииии!!! Hell, yeah!!! Всех с Днём Балдура, дамы и господа!!! Приятной игры!!!)))))))))

1
AndralStormborn

Рекомендуют кто в стиме качает, менять регион загрузки на Японию, например, тогда скорость выше.

1
haim4eg

Помогло

0
PigiSigi

да здравствуют и процветают "народные магазины" й-хо-хо и бутылка рому !

1
koresok2

Порвем её :D

0
RedDay13

На торрентах еще не вышло

0
nvidia311988

Ага((

0
Pimba

Я знал что у вас б...х эльфов нет пива, нет чести! ©

Осуждаю пиратство такой игры 👎

-2
RedDay13 Pimba

Просто это иной стиль прохождения игры, вариативность хули, каждый крутится как хочет)

-2
petchnoz

Прикол!

Переключился в настройках на Киев и погнала максимальная скорость!)))
до этого была Казань.

0
Alcoza1cer

Всех сердечно поздравляю!

0
Игнис

ребята тыкните как на торренты зальют))

0
nodas

Нет такие игры нужно покупать

0
ValSpain

3% и я ушел отсюда надолго)

0
-zotik-

200кб\с вместо 11мб\с лол

0
StingerV

Ну наконецто, теперь хоть новости про этот высер перстанут лится как из ведра фекалии! Ахахаах

0
fallen137318

На удивление и скорость приемлемая...

-1
Top Trader

уууииии

-1
petchnoz

Всем привет!!)

Скорость ,конечно, шепчет!((

рвануло с 31 mb,сейчас 2 mb!!

-1
m1808

ребят, у вас цена в 22$? просто у меня показывает 30$(я из узбекистана)

-1
enze

И поч ее нету на торрентах до сих пор защита что ?

-5
Mystik_86

ее нет там, потому что ее еще скачать нужно, а еще никто ее не скачал с такой-то скоростью стима

3
nodas

Покупайте такие игры нужно покупать а не пиратить

0
SaintsEagle

если кто даст акк от гога я скачаю игру и залью её на Rutracker

-12
nodas

Пнх.иди покупай

1