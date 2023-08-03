Ожидание закончилось - грандиозная ролевая игра Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на ПК

23 года - именно столько нам пришлось ждать полноценного продолжения второй Bladur's Gate. Сегодня Baldur's Gate III вышла на ПК после почти трех лет пребывания в раннем доступе Steam. Тем, кто играет на PlayStation 5, придется подождать дольше, поскольку игра дебютирует на консоли Sony только 6 сентября.
Игра будет доступна в версии на русском языке (с субтитрами) в Steam и GOG по цене 1999 рублей - в игре отсутствует защита Denuvo и совсем скоро она появится и в "народных магазинах".
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Всем приятной игры!
Взаимно
Лайки закончились, не могу поставить(
Game of the Year, однозначно. Благодарю
Погнали!!!!
Ох... 100 Gb
Ну и по традиции сервера Steam..))
все 100мбит/с выдаёт, что не так то? если инет гигабитный или аж 2.5, то рекомендую сменить регион загрузки на африканские страны, всё будет ок
Ура товарищи, вперед к Вратам Балдура!!))
Ну как говориться, "Поехали"
Загрузка пошла, скорость вроде норм, через 3 часа должно скачаться
Пишу в легендарном треде. Всем удачной игры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как второй новый год))
)))))) Ухаааа, где блин смайлики..............
пошла загрузка!
как покупал?
В Стим свободно можно купить. Там нет региональных ограничений.
И так с любым способом оплаты)
Ладно, скачаю торрентом...
Ух как скорость проседает, порой аж до 1мб падает, скока ж людёв скачивает
Ничего не проседает
фига ты монстр, что за провайдер у тебя?)))
120гб до бросания кубиков... ждемс
Скорость скачивания спустя 4 минуты упала до 4 мбит/с. Бедные сервера стима
У меня скорость скачет с 15 до 45мб/с, в среднем держится на 27мб, думаю скорее с инетом что-то, нежели со стимом.
Ура!
оё-ё-ё-й
Поехалииии!
я плачу ребят...
Не печалься, все будет)
Я даже видюху новую купил ради такого события)
харош
Всех поздравляю с этим знаменательным событием! Приятно, что у игры столько поклонников, я даже не ожидал.
Медведь, я иду!!!
Уииии!!! Hell, yeah!!! Всех с Днём Балдура, дамы и господа!!! Приятной игры!!!)))))))))
Рекомендуют кто в стиме качает, менять регион загрузки на Японию, например, тогда скорость выше.
Помогло
да здравствуют и процветают "народные магазины" й-хо-хо и бутылка рому !
Порвем её :D
На торрентах еще не вышло
Ага((
Я знал что у вас б...х эльфов нет пива, нет чести! ©
Осуждаю пиратство такой игры 👎
Просто это иной стиль прохождения игры, вариативность хули, каждый крутится как хочет)
Прикол!
Переключился в настройках на Киев и погнала максимальная скорость!)))
до этого была Казань.
Всех сердечно поздравляю!
ребята тыкните как на торренты зальют))
Нет такие игры нужно покупать
3% и я ушел отсюда надолго)
200кб\с вместо 11мб\с лол
Ну наконецто, теперь хоть новости про этот высер перстанут лится как из ведра фекалии! Ахахаах
На удивление и скорость приемлемая...
уууииии
Всем привет!!)
Скорость ,конечно, шепчет!((
рвануло с 31 mb,сейчас 2 mb!!
ребят, у вас цена в 22$? просто у меня показывает 30$(я из узбекистана)
И поч ее нету на торрентах до сих пор защита что ?
ее нет там, потому что ее еще скачать нужно, а еще никто ее не скачал с такой-то скоростью стима
Покупайте такие игры нужно покупать а не пиратить
если кто даст акк от гога я скачаю игру и залью её на Rutracker
Пнх.иди покупай