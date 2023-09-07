Baldur's Gate 3 на PS5 работает как на ПК с настройками ультра, производительность в Акте 3 падает до 20 к/с ©

В то время как игроки на ПК наслаждаются Baldur’s Gate 3 с начала августа, игра наконец-то вышла вчера на PS5. Так как же игра себя чувствует на консоли Sony текущего поколения? Есть хорошие новости и плохие новости. По словам технических руководителей Digital Foundry, версия BG3 для PS5 предлагает впечатляющее качество изображения, но производительность, которая уже является проблемой на ПК, на консолях еще более проблематична.

Baldur’s Gate 3 на PS5 имеет по сути два визуальных режима, между которыми вы можете выбирать, включив или выключив «Производительность». Обычный режим (назовем его «Качество») предлагает заблокированное разрешение 1440p и частоту кадров 30 кадров в секунду, тогда как режим «Производительность» повышает дискретизацию с помощью FSR 2 или какой-либо другой технологии примерно с 960p и работает со скоростью 60 кадров в секунду. Как это все чаще случается на консолях текущего поколения, режим качества на самом деле является более стабильным, поддерживает стабильные 30 кадров в секунду, в то время как в режиме производительности fps иногда падает (хотя в большинстве случаев он по-прежнему остается в диапазоне 50 кадров в секунду).

Однако, приведенные выше показатели производительности применимы только к ранней игре. Как игроки обнаружили на ПК, в Baldur’s Gate 3 есть некоторые проблемы с производительностью в Акте 3, особенно в областях с большим количеством NPC. Что ж, эти проблемы сохраняются на PS5: в третьем акте частота кадров в игре падает до 20 кадров в секунду. Интересно, что производительность примерно одинакова независимо от того, в каком режиме игра ведется: «Качество» или «Производительность», подразумевая, что процессор является узким местом.

Что касается разделенного экрана, то он, кажется, держится довольно хорошо. По сути, он переводит вас в режим качества, ограничивая производительность до 30 кадров в секунду и разделяя разрешение пополам, предлагая два экрана с разрешением 1280x1440p. Конечно, те же проблемы с производительностью в Акте 3, что и в одиночной игре, всплывают и во время игры на разделенном экране.

Baldur’s Gate 3 уже доступна на ПК и PS5, а Xbox Series X/S выйдет до конца года.