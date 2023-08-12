Digital Foundry назвали Baldur's Gate 3 отлично отполированной игрой, которая срамит другие AAA-проекты

Digital Foundry провела технический анализ Baldur's Gate 3, и в этом случае игра Larian Studios, похоже, впечатлила. Технические специалисты на самом деле определили игру как солидную и хорошо законченную: пример для многих продуктов категории «ААА» для ПК.
На самом деле, хотя технологии, используемые командой разработчиков, в основном относятся к платформам предыдущего поколения, их использование кажется удивительно эффективным по сравнению с конечным результатом, который также подтверждается как очень убедительный с точки зрения анимации и взаимодействия.
В ожидании большого обновления, обещанного Larian Studios, есть некоторые неопределенности, связанные с библиотеками Vulkan, которые возникают в определенных конфигурациях, но на данный момент достаточно обойти этот конкретный клиент и выбрать версию DirectX 11, чтобы решить проблемы.
Лучше запустить игру в DirectX 11, короче говоря, и наслаждаться графическими возможностями, введенными разработчиками также с целью повышения производительности, с поддержкой DLSS, хотя на данный момент FSR 2 отсутствует (присутствует только FSR 1) и технология Intel XeSS.
В целом, как уже упоминалось, уровень полировки и проработанности, с которым игра представила себя при официальном запуске, вызывает восхищение, тем более, учитывая многочисленные «несчастные случаи», свидетелями которых являются игроки на ПК в последнее время.
Да, пока ты не взрываешь лагерь гоблинов и не получаешь слайд шоу:)))
Вообще в игре много мест таких как нефтяные вышки из ДОС2 :)))
через какое то время игра начинает подфризивать, хотя стоит на ссд и сам фпс то отличный, несмотря на 32 гб оперативы, 3060ти и 12400f проц. Лечится только перезапуском, видимо утечка памяти есть. Патч последний
У меня даже меньше памяти чем у тебя, но такого нет - попробуй обновить/откатить драйвер видяхи.
драйвер последний, на втором компе с 5600 и 3060 тоже самое.
часа 4-5 и начинает фпс подсаживаться, защита от задротов)) Я щас вот вышел что бы обнулить нагрузку
за 3 года доступа можно уж и оптимизировать, не удивительно, но похвально.
В смысле это ААА игра? В шутеры все играют, в это избранные.
вранье ещё то, багов достаточно много, некоторые неприятные прям...то, что прям бесит
1. карта сильно глючит на многоуровеных локациях, типа Гримфорджа, слои смешиваются
2. косяки с отображением шлема и одежды, то показывается, то нет
3. бесячая смена очереднености списка персонажей, после смерти или разделения, постоянно перетасовываются
4. кривые квесты, в том же гримфордже появляются ветки, которых не должно быть...я так чуть не запорол из-за этого основной квест в локации
ну и прям серьезный косяк, шмотки за предзаказ привязаны каким-то образом к сундуку гг, я надел шмотки, а сам сундук выкинул в лагере в общий сундук, в итоге через несколько сохранений эти шмотки нельзя было снять или поменять, а потом они вовсе пропали, заметил, когда у меня гг и Астарион ночевали голые, блин...
Вообще, как не странно, здесь больше неприятных вещей на старте, чем в Киберпанке и Д4 лично для меня
Ну если они называют "отлично отполированной игрой" вылеты на релизе через 20 минут игры, то ок.
чини комп, вылетов нет
Говорит чел который не играл в версию до патчей))))
играю с релизной версии.
Не верю, в релизной версии много у кого вылетало, это во первых, во вторых у меня комп превосходит рекомендуемые требования, и в третьих игра реально люто забагованная хоть и вроде как выпускают патчи (ещё скажи что ты ни одного бага за всё прохождение не встретил)
у меня не вылетало
Digital Foundry недо конторка , тестировали они , ага , игры как бы тестируют в самых нагруженных сценах и локациях , а они состряпали тест за 5 минут на начальной локе , вот многие удивятся то , когда в городе окажутся во втором акте , где 3060 даж 30 фпс не выдает стабильных )
Потому что 3060 это 3060
потому что дойди до 2го акта , прежде чем чушь писать , в игру не играл а пишешь
Играл, у меня никаких проблем не возникло.
так же играл как недо конторка что тесты делала ? в первой локе ? где даже 1050 показывает себя нормально
т.е. 3060 для этой игры типо мало? лолшто
Если игра отлично отполирована, то почему столько хотфиксов выходит? Все же, лучше еще немного подождать.
Вот такте патч ноуты. не ОТПОЛИРОВАЛИ так сказать
играю ни каких проблем
Я всё думала и когда же в этой игре появятся заднеприводные и трансы и наконец - то дождалась, попались они мне родимые! Вот вам и ответ на вопрос, почему эту игру настолько нахваливают! А раньше хорошей игрой считались игры, где у женских персонажей сиськи трясутся!
кто ищет тот всегда найдет. Тут все персонажи бисексуальны, никто не заставляет их в гейство скатывать. Это целиком от игрока зависит.