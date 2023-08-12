Digital Foundry назвали Baldur's Gate 3 отлично отполированной игрой, которая срамит другие AAA-проекты ©

Digital Foundry провела технический анализ Baldur's Gate 3, и в этом случае игра Larian Studios, похоже, впечатлила. Технические специалисты на самом деле определили игру как солидную и хорошо законченную: пример для многих продуктов категории «ААА» для ПК.

На самом деле, хотя технологии, используемые командой разработчиков, в основном относятся к платформам предыдущего поколения, их использование кажется удивительно эффективным по сравнению с конечным результатом, который также подтверждается как очень убедительный с точки зрения анимации и взаимодействия.

В ожидании большого обновления, обещанного Larian Studios, есть некоторые неопределенности, связанные с библиотеками Vulkan, которые возникают в определенных конфигурациях, но на данный момент достаточно обойти этот конкретный клиент и выбрать версию DirectX 11, чтобы решить проблемы.

Лучше запустить игру в DirectX 11, короче говоря, и наслаждаться графическими возможностями, введенными разработчиками также с целью повышения производительности, с поддержкой DLSS, хотя на данный момент FSR 2 отсутствует (присутствует только FSR 1) и технология Intel XeSS.

В целом, как уже упоминалось, уровень полировки и проработанности, с которым игра представила себя при официальном запуске, вызывает восхищение, тем более, учитывая многочисленные «несчастные случаи», свидетелями которых являются игроки на ПК в последнее время.