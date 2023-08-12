на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 107 оценок

Digital Foundry назвали Baldur's Gate 3 отлично отполированной игрой, которая срамит другие AAA-проекты

©
monk70
Новости

Digital Foundry провела технический анализ Baldur's Gate 3, и в этом случае игра Larian Studios, похоже, впечатлила. Технические специалисты на самом деле определили игру как солидную и хорошо законченную: пример для многих продуктов категории «ААА» для ПК.

На самом деле, хотя технологии, используемые командой разработчиков, в основном относятся к платформам предыдущего поколения, их использование кажется удивительно эффективным по сравнению с конечным результатом, который также подтверждается как очень убедительный с точки зрения анимации и взаимодействия.

В ожидании большого обновления, обещанного Larian Studios, есть некоторые неопределенности, связанные с библиотеками Vulkan, которые возникают в определенных конфигурациях, но на данный момент достаточно обойти этот конкретный клиент и выбрать версию DirectX 11, чтобы решить проблемы.

Лучше запустить игру в DirectX 11, короче говоря, и наслаждаться графическими возможностями, введенными разработчиками также с целью повышения производительности, с поддержкой DLSS, хотя на данный момент FSR 2 отсутствует (присутствует только FSR 1) и технология Intel XeSS.

В целом, как уже упоминалось, уровень полировки и проработанности, с которым игра представила себя при официальном запуске, вызывает восхищение, тем более, учитывая многочисленные «несчастные случаи», свидетелями которых являются игроки на ПК в последнее время.

16
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
JumbledNorgar

Да, пока ты не взрываешь лагерь гоблинов и не получаешь слайд шоу:)))

Вообще в игре много мест таких как нефтяные вышки из ДОС2 :)))

2
Fenharell

через какое то время игра начинает подфризивать, хотя стоит на ссд и сам фпс то отличный, несмотря на 32 гб оперативы, 3060ти и 12400f проц. Лечится только перезапуском, видимо утечка памяти есть. Патч последний

2
ТентаклЪ

У меня даже меньше памяти чем у тебя, но такого нет - попробуй обновить/откатить драйвер видяхи.

0
Fenharell ТентаклЪ

драйвер последний, на втором компе с 5600 и 3060 тоже самое.

0
-zotik-

часа 4-5 и начинает фпс подсаживаться, защита от задротов)) Я щас вот вышел что бы обнулить нагрузку

0
smallhell

за 3 года доступа можно уж и оптимизировать, не удивительно, но похвально.

1
Scorpion_GamePlay

В смысле это ААА игра? В шутеры все играют, в это избранные.

0
LogicDisciple

вранье ещё то, багов достаточно много, некоторые неприятные прям...то, что прям бесит

1. карта сильно глючит на многоуровеных локациях, типа Гримфорджа, слои смешиваются
2. косяки с отображением шлема и одежды, то показывается, то нет
3. бесячая смена очереднености списка персонажей, после смерти или разделения, постоянно перетасовываются
4. кривые квесты, в том же гримфордже появляются ветки, которых не должно быть...я так чуть не запорол из-за этого основной квест в локации

ну и прям серьезный косяк, шмотки за предзаказ привязаны каким-то образом к сундуку гг, я надел шмотки, а сам сундук выкинул в лагере в общий сундук, в итоге через несколько сохранений эти шмотки нельзя было снять или поменять, а потом они вовсе пропали, заметил, когда у меня гг и Астарион ночевали голые, блин...

Вообще, как не странно, здесь больше неприятных вещей на старте, чем в Киберпанке и Д4 лично для меня

0
говноед киллер 2007
отлично отполированной игрой

Ну если они называют "отлично отполированной игрой" вылеты на релизе через 20 минут игры, то ок.

-3
Fenharell

чини комп, вылетов нет

0
говноед киллер 2007 Fenharell

Говорит чел который не играл в версию до патчей))))

0
Fenharell говноед киллер 2007

играю с релизной версии.

0
говноед киллер 2007 Fenharell

Не верю, в релизной версии много у кого вылетало, это во первых, во вторых у меня комп превосходит рекомендуемые требования, и в третьих игра реально люто забагованная хоть и вроде как выпускают патчи (ещё скажи что ты ни одного бага за всё прохождение не встретил)

0
pudovik1704 говноед киллер 2007

у меня не вылетало

0
Nixs

Digital Foundry недо конторка , тестировали они , ага , игры как бы тестируют в самых нагруженных сценах и локациях , а они состряпали тест за 5 минут на начальной локе , вот многие удивятся то , когда в городе окажутся во втором акте , где 3060 даж 30 фпс не выдает стабильных )

-3
Garris1304

Потому что 3060 это 3060

0
Nixs Garris1304

потому что дойди до 2го акта , прежде чем чушь писать , в игру не играл а пишешь

-1
Garris1304 Nixs

Играл, у меня никаких проблем не возникло.

0
Nixs Garris1304

так же играл как недо конторка что тесты делала ? в первой локе ? где даже 1050 показывает себя нормально

0
Fenharell Garris1304

т.е. 3060 для этой игры типо мало? лолшто

0
AndralStormborn

Если игра отлично отполирована, то почему столько хотфиксов выходит? Все же, лучше еще немного подождать.

-3
FlexGum

Вот такте патч ноуты. не ОТПОЛИРОВАЛИ так сказать

-1
виктор1801

играю ни каких проблем

0
UndecidedLionel

Я всё думала и когда же в этой игре появятся заднеприводные и трансы и наконец - то дождалась, попались они мне родимые! Вот вам и ответ на вопрос, почему эту игру настолько нахваливают! А раньше хорошей игрой считались игры, где у женских персонажей сиськи трясутся!

-3
Fenharell

кто ищет тот всегда найдет. Тут все персонажи бисексуальны, никто не заставляет их в гейство скатывать. Это целиком от игрока зависит.

1