Digital Foundry протестировали 3-й акт Baldur's Gate 3 и обнаружили технические ошибки, влияющие на производительность ©

Baldur's Gate 3 получила щедрые и заслуженные похвалы за выдающееся качество, почти всеобщее признание критиков (игра находится на вершине чартов Metacritic и OpenCritic для ПК) и невероятный коммерческий успех cRPG с рекордным количество игроков в Steam (не говоря уже о диких показателях вовлеченности в среднем более пяти часов игрового времени в день).

Однако это не значит, что игра идеальна. Для Baldur's Gate 3 основные проблемы носят технический характер, между некоторыми потенциально критическими ошибками игры и довольно разочаровывающей производительностью в акте 3. Первый и второй акты игры не проблематичны для большинства конфигураций, поскольку группа игрока обычно путешествует по малонаселенным районам, если не по самой дикой местности.

Количество NPC в городе Врата Балдура намного больше, и производительность игры сильно страдает. Даже переключение на DLSS в режиме производительности не очень помогает, вероятно, из-за ограничений, связанных с процессором, которые не может решить DLSS Super Resolution — отсутствие генерации кадров DLSS здесь вызывает сожаление.

Digital Foundry подтвердила это в новом тестовом видео. Получив доступ к сохранению читателя, Александр Батталья протестировал третий акт Baldur's Gate 3 и пришел к аналогичным выводам.

Когда вы сидите на месте, частота кадров составляет около 90 кадров в секунду, когда процессор ограничен под DX11 на Core i9 12900k, который, конечно, является процессором-монстром. Когда я начинаю перемещать персонажа, из-за движения игра начинает работать в среднем на 20 процентов хуже, хотя вид и количество объектов на экране практически одинаковы. Кажется, что движение вызывает скачки времени кадра, что, честно говоря, довольно плохо.

Еще одна проблема, обнаруженная в третьем акте, заключается в переходах камеры от кат-сцен или разговоров, которые будут иметь гораздо большие заикания и сильные падения, когда камера меняет угол, когда разговор начинается.

Но самая большая разница в третьем акте заключается в состоянии кадра, как я люблю это называть. Когда временная шкала кадра дергается и заикается, я называю это плохим состоянием кадра. Когда он более плавный и регулярный, я бы сказал, что в игре хорошее состояние кадра. Третий акт Baldur's Gate 3 в городе имеет тенденцию показывать плохое состояние кадра из-за большей разницы во времени кадра. К этому добавляются землетрясения, которые вы можете видеть в городе, которые совпадают с большими всплесками времени кадра, которые визуально выглядят на экране как большие заикания.

Батталья из DF также отмечает, что вышеупомянутый случай может стать намного хуже при работе на ПК среднего уровня. Говорят, что процессор AMD Zen 2 Ryzen 5 3600 особенно плохо справляется с этим третьим актом, особенно если вы играете персонажем типа некроманта, поскольку вызванные миньоны-нежить еще больше увеличивают время кадра.

К сожалению, со стороны игрока мало что можно сделать, чтобы смягчить проблемы с производительностью, показанные в акте 3 Baldur's Gate 3. Даже ограничение частоты кадров до 30 кадров в секунду не помогает существенным образом. Единственное, что может помочь, — это улучшенная оптимизация от Larian, не говоря уже о лучшем масштабировании процессора, когда доступно больше ядер и потоков. Как упоминалось ранее, внедрение DLSS 3 также может стать значительным преимуществом.