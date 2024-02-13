Hasbro заработала около 90 млн долларов на Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, самая нашумевшая видеоигра прошлого года, с момента своего августовского релиза принесла материнской компании Hasbro Inc. около 90 миллионов долларов благодаря лицензионной сделке.
Созданная бельгийским разработчиком Larian Studios, Baldur's Gate 3 лицензирует собственность из Dungeons & Dragons, знаменитой ролевой игры, созданной дочерней компанией Hasbro - Wizards of the Coast.
"В первой половине года, когда вы перейдете к 2024 году, за вами все еще будет тянуться хвост из Baldur's Gate 3", - сказал главный исполнительный директор Hasbro Крис Кокс на встрече с аналитиками, добавив, что продажи будут продолжаться в течение года, но медленнее, чем в третьем и четвертом кварталах.
Baldur's Gate 3 достигла 500 000 отзывов в Steam для ПК, которые были "в подавляющем большинстве положительными". Игра разошлась миллионными тиражами на PC, Xbox, PlayStation 5 и Mac.
Тест на отношение к чужим заработкам?))
Отличный лакмус. Грац, Лариан и Визарды)