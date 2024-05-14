В сети появились арты Assassin's Creed Shadows

После объявления даты выхода трейлера игры Assassin's Creed Shadows в сеть просочилось много информации об этой игре, и теперь пришло время ключевого арта.
Компания Ubisoft чера представила новую информацию о новой версии серии Assassin’s Creed. Эта игра, известная под кодовым названием Red, теперь называется Shadows и будет происходить в Японии. Новый кинематографический трейлер покажут завтра, 15 мая.
Знаменитый датамайнер игр Ubisoft, известный как Frax, раскрыл оригинальную обложку Assassin's Creed Shadows вместе с ее логотипом. Соответствующие изображения вы можете увидеть ниже:
Черножопый
Был бы ты самураем на...й
Темнокожий самурай был, и это исторический факт. Звали его Ясукэ, как и персонажа из игры.
духота
плевать что там было, это один единственный случай и кто просил юбиков за это взяться?
Спасибо хотя бы на том, что за мужика можно погамать, а не за siski или тем более фемстерву
Черныш конечно но свой черныш, а бабам место на кухне, крутить ролы, мисо суп готовить XD
Они должны васю из урюпинска слушать? Или опрос проводить?
я лично просил, это для меня сделали.
SonnyK: // Jason And-Lucia
Сонник в ярости! (Но все равно будет играть в это)
пока не поздно меняйте чувака на белого, неужели провал чёрной шляпы ничему не научил
Посмотрим че получится
Видимо будет два играбельных персонажа, девушка нинзя которая тайная дочь самурая который второй играбельный персонаж, может будет как в синдикате.
Или Брат и сестра, сестра возможно сводная или нет, но тайно рожденная. И по классике стандартная виндетта.
Чел, там девка азиатка, а мужик негр. Как думаешь, они сводные или нет?
ниндзя*
"Сводные" - это когда родителей общих нет. Так что, чисто гипотетически, могли бы быть и сводными. Но, как по мне, в игре будет какая-то другая предыстория персонажей.
Ты не понял. Если мы говорим о них как о брате и сестре, то вопрос о том, являются ли они сводными, не имеет смысла. Если мужчина черный, а женщина азиатка, то очевидно, что они не могут быть родными братьями и сестрами. Поэтому задавать подобный вопрос было бы глупо, так как их родство в данном случае исключено.
Ну придется за шкварчонка погамать, главное, что бы они систему лута нормальную сделали, а не такое калище как в предыдущих частях с открытым миром.
Взяли бы пример с той же самой готики или элдена и уже норм! Что бы кайф получения хоть какой то был…
Уберите слово assasins и будет ...
ну как видишь хоть одна баба ассасин ниндзя будет. правда насколько сюжетная линия будет вплетена в противостояние ассасинов и тамплиеров вопрос тот ещё. надеюсь что не как в Вальгалле.
TenchuTenchu
AC: RED???
Афро самурай xD (да знаю что в реальной истории был 1 такой)
надеюсь будет все по канону и во всей игре он будет один такой
За него и будем играть.
черный самурай оказался правдой...
Темнокожий самурай был, и это исторический факт. Звали его Ясукэ, как и персонажа из игры.
боже опять ты
Го-но по умолчанию, надеюсь юбисофт обанкротится и всех повесточных отправят на помойку, где им и место.
это мы ждем
Негр самурай смотрится очень круто. Не пойму я, и чё некоторые люди ноют? Расисты они что ли? Но ведь реально круто выглядит. Грех жаловаться на негра самурая после таких артов. Тем более, что здесь не выдумка, а реальный исторический персонаж. То бишь появление самурая негра на 100% оправдано с исторической точки зрения.
Кучка расистов собралась хейтить арты, зная историю с телевизора от некоторых птичек солов...
пхаха вычитал где то инфу которую узнал после анонса и выпендривается будто всю жизнь знал лично этого самурая черного)
Так он сам негр,ему виднее XD