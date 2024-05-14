В сети появились арты Assassin's Creed Shadows

После объявления даты выхода трейлера игры Assassin's Creed Shadows в сеть просочилось много информации об этой игре, и теперь пришло время ключевого арта.

Компания Ubisoft чера представила новую информацию о новой версии серии Assassin’s Creed. Эта игра, известная под кодовым названием Red, теперь называется Shadows и будет происходить в Японии. Новый кинематографический трейлер покажут завтра, 15 мая.

Знаменитый датамайнер игр Ubisoft, известный как Frax, раскрыл оригинальную обложку Assassin's Creed Shadows вместе с ее логотипом. Соответствующие изображения вы можете увидеть ниже: