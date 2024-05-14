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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 192 оценки

В сети появились арты Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

После объявления даты выхода трейлера игры Assassin's Creed Shadows в сеть просочилось много информации об этой игре, и теперь пришло время ключевого арта.

Компания Ubisoft чера представила новую информацию о новой версии серии Assassin’s Creed. Эта игра, известная под кодовым названием Red, теперь называется Shadows и будет происходить в Японии. Новый кинематографический трейлер покажут завтра, 15 мая.

Знаменитый датамайнер игр Ubisoft, известный как Frax, раскрыл оригинальную обложку Assassin's Creed Shadows вместе с ее логотипом. Соответствующие изображения вы можете увидеть ниже:

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15
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
BAZKIN

Черножопый
Был бы ты самураем на...й

14
deronal

Темнокожий самурай был, и это исторический факт. Звали его Ясукэ, как и персонажа из игры.

6
UneventfulSnowy deronal

духота
плевать что там было, это один единственный случай и кто просил юбиков за это взяться?

-1
Mr Merlegant

Спасибо хотя бы на том, что за мужика можно погамать, а не за siski или тем более фемстерву

Черныш конечно но свой черныш, а бабам место на кухне, крутить ролы, мисо суп готовить XD

-3
deronal UneventfulSnowy

Они должны васю из урюпинска слушать? Или опрос проводить?

-3
Indigo Night UneventfulSnowy

я лично просил, это для меня сделали.

0
Пользователь ВКонтакте

SonnyK: // Jason And-Lucia

3
Mandalordek

Сонник в ярости! (Но все равно будет играть в это)

-1
1barac9U7ada7

пока не поздно меняйте чувака на белого, неужели провал чёрной шляпы ничему не научил

2
211186

Посмотрим че получится

1
Blenderr100

Видимо будет два играбельных персонажа, девушка нинзя которая тайная дочь самурая который второй играбельный персонаж, может будет как в синдикате.

Или Брат и сестра, сестра возможно сводная или нет, но тайно рожденная. И по классике стандартная виндетта.

0
Poroblok1

Чел, там девка азиатка, а мужик негр. Как думаешь, они сводные или нет?

5
SkyraX

ниндзя*

0
Котян Сутоевич Poroblok1

"Сводные" - это когда родителей общих нет. Так что, чисто гипотетически, могли бы быть и сводными. Но, как по мне, в игре будет какая-то другая предыстория персонажей.

-3
Poroblok1 Котян Сутоевич

Ты не понял. Если мы говорим о них как о брате и сестре, то вопрос о том, являются ли они сводными, не имеет смысла. Если мужчина черный, а женщина азиатка, то очевидно, что они не могут быть родными братьями и сестрами. Поэтому задавать подобный вопрос было бы глупо, так как их родство в данном случае исключено.

1
Mr Merlegant

Ну придется за шкварчонка погамать, главное, что бы они систему лута нормальную сделали, а не такое калище как в предыдущих частях с открытым миром.

Взяли бы пример с той же самой готики или элдена и уже норм! Что бы кайф получения хоть какой то был…

0
CURiOSiTY7

Уберите слово assasins и будет ...

0
nikito_os 94

ну как видишь хоть одна баба ассасин ниндзя будет. правда насколько сюжетная линия будет вплетена в противостояние ассасинов и тамплиеров вопрос тот ещё. надеюсь что не как в Вальгалле.

0
Nekromant34

TenchuTenchu

0
IdleUrick

AC: RED???

-1
Deshlinup

Афро самурай xD (да знаю что в реальной истории был 1 такой)

-1
Deshlinup

надеюсь будет все по канону и во всей игре он будет один такой

1
yar1097

За него и будем играть.

2
Pavellaketko

черный самурай оказался правдой...

-1
deronal

Темнокожий самурай был, и это исторический факт. Звали его Ясукэ, как и персонажа из игры.

-1
UneventfulSnowy deronal

боже опять ты

-2
goodneighbor

Го-но по умолчанию, надеюсь юбисофт обанкротится и всех повесточных отправят на помойку, где им и место.

-1
SaintsEagle

это мы ждем

-2
Janekste

Негр самурай смотрится очень круто. Не пойму я, и чё некоторые люди ноют? Расисты они что ли? Но ведь реально круто выглядит. Грех жаловаться на негра самурая после таких артов. Тем более, что здесь не выдумка, а реальный исторический персонаж. То бишь появление самурая негра на 100% оправдано с исторической точки зрения.

-5
deronal

Кучка расистов собралась хейтить арты, зная историю с телевизора от некоторых птичек солов...

-6
UneventfulSnowy

пхаха вычитал где то инфу которую узнал после анонса и выпендривается будто всю жизнь знал лично этого самурая черного)

3
Mr Merlegant UneventfulSnowy

Так он сам негр,ему виднее XD

0