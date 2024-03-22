Larian начала работу над DLC для Baldur's Gate 3, но потом просто отменила его

Во время выступления на GDC 2024 директор Baldur's Gate 3 Свен Винке объявил, что Larian Studios не будет выпускать никаких DLC, расширений или сиквелов для высоко оцененной ролевой игры, которая получила очередную награду "Игра года" на прошедшей в среду церемонии Game Developers Choice Awards. Однако в беседе с IGN Винке сказал, что Larian начала работу над DLC и даже немного поразмыслила над потенциальной Baldur's Gate 4, прежде чем переключиться на другие проекты.
Из-за такого успеха очевидной вещью было бы сделать DLC, и мы начали работу над ним. Мы даже начали думать о BG4. Но мы еще не завершили работу над BG3, и переходить к чему-то новому было неправильно. Кроме того, мы потратили кучу времени на преобразование системы в видеоигру, и нам хотелось сделать что-то новое. На создание D&D накладывается множество ограничений, а 5-е издание не так-то просто приспособить для видеоигры. У нас были все эти идеи, которые мы хотели опробовать, но они оказались несовместимы.
Винке и раньше говорил о сложностях работы с 5-й редакцией, особенно когда речь заходила о том, насколько сильными становятся игроки, когда достигают 12-го уровня и выше. Вскоре после релиза Larian Studios заявила, что команда хочет сделать новый контент, но пока не знает, какой. На сегодняшний день Larian Studios сосредоточилась на добавлении контента, который не был доступен на момент релиза, например, нового эпилога и дополнительных концовок.
Однако, когда пришло время делать DLC, Винке заявил, что Larian просто выполняла свои обязанности.
Было видно, что команда делает это, потому что все чувствуют, что мы должны это делать, но это не шло от сердца, а мы — студия, работающая от сердца. Это то, что привело нас к беде, и это же стало причиной нашего успеха.
Нде...Ни тебе верхнего города, ни тебе починки сердца Карлашечки(
представил как на какой нить новой огромной локации Карлах ищет артефакт, который починит ее сердце - кайф)
Да и классов новых не видать.
Там только класс изобретатель не добавили. А так остальные есть. Вот подклассов да, многих нет.
Иннoвациoнная нoвинкa! Коpейский видeоpeгистpaтоp с paдар-дeтeктоpом cоздaн для вaшей защиты от штpaфов, всeго за 1990 рyб.----> https://do.my/eoline
Да его хотелось бы увидеть. А то все эти маги да войны немношк надоели.
Эх. Печаль беда. Был бы рад увидеть какое нибудь кошерное DLC,но видимо не судьба.Да и Винке наверно просто оправдывается. Не факт что DLC бы окупилось,так как я уверен что вложений в игру такого масштаба оно бы потребовало не мало. Проще начать еще один сбор на KickStarter и подарить игрокам очередной шедевр!
Я уверен что сделают, пусть и не так скоро но что-то крутое)
Мне кажется у них начались проблемы с теми кому принадлежит DnD. Че то резко они отказались и от DLC и от 4 части. Скорее всего, те запросили денег больше, а Свике отказал им.
Скорее всего так и есть, плюс ещё недавно ходили слухи что Hasbro хотела продать D&D Wizards of the Coast китайцам из Tencent. Но что-то сейчас уже заявляют что IP Forgotten Realm благодаря Baldur's Gate 3 приносят бабки и надо больше игр в данной вселенной.
О, это замечательно. Не надо будет ждать полную версию игры ещё хрен знает сколько.
Ещё бы сказали сколько патчами допиливать будут.