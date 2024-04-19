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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 425 оценок

Larian спланировала выход Baldur's Gate III так, чтобы он не пересекался со Starfield

Gruz_
Новости

В прошлом году мы получили две самые масштабные игры последнего десятилетия. Первая - Starfield, первый новый IP компании Bethesda за последние 25 лет и первый крупный эксклюзив для Xbox. Вторая - Baldur's Gate 3, новая игра от Larian Studio, которая покорила игровой мир своим уникальным подходом, благодаря которому она завоевала десятки титулов, включая GOTY 2024.

Два настоящих гиганта, которые в течение нескольких недель не пересекались на рынке. Игра Larian вышла на ПК на месяц раньше (хотя позже она появилась и на Xbox, и на PS), чем Starfield (вышедшая в сентябре). Это было сознательное решение, поскольку они не хотели конкурировать с новой игрой от Bethesda.

Генеральный директор Larian в недавнем интервью GamesIndustry подтвердил, что они обдумывали дату выхода Baldur's Gate III с учетом релиза Starfield. Они ни в коем случае не хотели пересекаться с джаггернаутом Bethesda - компании, которую они уважают. Поэтому они сошли с пути, как маленький кораблик перед океанским лайнером (эту фразу они используют сами).

Я очень уважаю Bethesda... Если вы находитесь в море и мимо вас проплывает корабль побольше, правило гласит: "Уступи дорогу тому, кто больше" (Starfield) - они и были тем самым кораблем. Мы уступили дорогу Bethesda, но мы все равно хотели, чтобы мир обратил внимание и на нас.

Обе игры - ролевые игры, но Свен Винке (Swen Vincke) напоминает, что Baldur's Gate III очень сильно отличается от Starfield и наоборот, и Larian хотели убедиться, что в их игре представлены правильные аспекты, которые бы отличали ее от Bethesda в сознании игроков.

У нас было много вариантов повествования, поэтому мы хотели показать, что игра очень сосредоточена на идентичности и на том, как эта идентичность [отражается] в игре. Кроме того, игра получилась более кинематографичной. Иммерсивный геймплей был похож на то, к чему мы стремились. Думаю, эти три пункта были основными в том, на чем мы хотели сосредоточиться.

Starfield и Baldur's Gate III доступны на Xbox X Series X|S и PC, а последняя космическая история от Bethesda также доступна в программе Xbox Game Pass.

-1
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
Мы уступили дорогу Bethesda, но мы все равно хотели, чтобы мир обратил внимание и на нас.

*Уступи место инвалиду

13
satalataa

ты про себя ?

-8
mongol312

для сравнения

И чтобы у поклонников Беседки не слишком подгорало, скажу, что онлайн Фаллаут 4 сейчас 57тыс. человек. Вот что сериал животворящий делает))

5
211186

Старфилд обкакался один хер

3
-zotik-

Правельно сделали, а то никто бы в старфилд не поиграл бы и не заметили что это кал

3
satalataa

ты опять перепутал с калом своим про кратоса

-3
-zotik- satalataa

А он причем тут?

0
Slow Slade Snow Snake

Помню новость, как Тодд кудахтал о том, что вон, посмотрите, сколько играет в наш No Man's Sky и сколько играет в BG3 - у нас больше! а она даже не раскрылась еще

И вот отношение Ларианов - со всем уважением, что бы там студия не выпускала (да и кто ожидал, что Старфилд не раскроется и что все в него будут играть неправильно, кто ж мог подумать)

по-моему прям очень показательно

1
Contriver

это когда тод такое говорил?

0
BluntZebulon

Это было известно ещё до выхода игры

-1
JohnTornton

зассали что ли

-1
Menestrel-irk

Ларианы теперь все из себя такие святые: и сотрудников они не увольняют, и игры качественные делают, и игроков уважают, и дорогу другим уступают....
Я вот не пойму, это нирциссизм у Свена Винке или тонкий троллинг других студий??

-4
mongol312

Может он просто порядочный человек, а ты просто воспринимаешь все неправильно?

4
Лариан Яна
Larian спланировала выход Baldur's Gate III так, чтобы он не пересекался со Starfield

А мы и не думали. И цена этому треть вырезанного контента и лагающий 3 акт

-6
Rey4rtRO

Причинно-следственные связи не твой конек.

0