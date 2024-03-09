Небольшое обновления для Baldur's Gate 3 облегчает жизнь в многолюдных местах

Обновление 1,006,500 для Baldur's Gate 3 уже доступно на PC и PlayStation, и это небольшое обновление исправляет некоторые сбои, с которыми сталкивались игроки.
По словам представителей Larian Studios, это обновление устраняет некоторые сбои, с которыми сталкивались некоторые игроки Baldur's Gate 3 в многолюдных местах игры.
Сегодня мы выпустим небольшое исправление для PC, а Mac и PS5 последуют за ним в ближайшее время, которое устранит проблему, возникающую у некоторых игроков в многолюдных местах игры!
Представители студии так же заявили, что продолжают работу над исправлением поведения Минтары.
Это все, что было сказано об обновлении 1.006.500. Мы также хотели бы напомнить вам, что недавно был выпущен 21 хотфикс.
Облегчает жизнь в многолюдных местах, многолюдных местах, многолюдных местах, многолюдных местах...
Не статья, а эхо в пещере
я после прочтения подумал что это бучер как обычно, и не ошибся)