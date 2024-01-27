Персонажи Baldur's Gate 3 получили плюшевые версии

Астарион, Гейл, Халсин, Шэдоухарт, Карлах и Лаэзель. Что их объединяет, кроме того, что они являются персонажами Baldur's Gate 3, игры 2023 года? Все они получили милые версии плюшевых кукол, которые можно заказать в Gizmo Forge, и уже засветились в международной прессе, например, на DualShockers.
Это верно! Продукция не является официальной, но она привлекла внимание своим качеством и тем, что поставляется из небольшой мастерской, которая уже хорошо известна за рубежом производством подобных товаров. Стоимость каждого из них составляет $55, хотя, судя по всему, заказать их из России невозможно. Как ожидается, все они будут доступны в некоторых странах к марту этого года.
Это еще одна альтернатива не только для художников, но и для фанатов Baldur's Gate 3, призванная удовлетворить огромный спрос игроков на коллекционные предметы из игры. На данный момент в продаже не существует плюшевых игрушек или Funk Pops! этих персонажей, так что многие решают воспользоваться услугами именно таких магазинов.