Поддержка модов Baldur's Gate 3 запущена в облаке

GeForce NOW расширяет поддержку модов для популярной игры Baldur’s Gate 3 в сотрудничестве с Larian Studios и mod.io для участников Ultimate и Performance.

Искатели приключений в Забытых Королевствах теперь могут насладиться рядом тщательно отобранных модов, загруженных на mod.io для Baldur’s Gate 3. Участники Ultimate и Performance могут улучшить свои путешествия Baldur’s Gate 3 по мирам и устройствам с помощью широкого спектра возможностей настройки.

Загружать моды легко — выберите нужные моды из игрового меню модов Baldur’s Gate 3, и они останутся включенными во время сеансов. Или подпишитесь на моды через mod.io, чтобы автоматически загружать их при запуске игры из GeForce NOW.