Производительность и графика Baldur's Gate 3 сравнили на ПК, Steam Deck и ASUS ROG Ally

Полноценная версия Baldur's Gate 3 обрадовала многих игроков довольно скромными системными требованиями на ПК. Геймеры получили отлично оптимизированную пошаговую ролевую игру невероятных масштабов с приятной графикой, которая без особых проблем запускается на бюджетных конфигурациях железа. Производительность Baldur's Gate 3 оказалась настолько хорошей, что это даже позволяет играть в нее на таких популярных портативных устройствах, как Steam Deck и ROG Ally. Новое сравнение Baldur's Gate 3 показывает работоспособность проекта как на ПК, так и на портативных консолях.
Анализ производительности Baldur's Gate 3 на ПК, Steam Deck и ASUS ROG Ally предоставил энтузиаст, известный под ником ElAnalistaDeBits. В своем ролике он сравнил визуальное качество проекта на ПК при игре с высокими и низкими настройками графики. Полученные результаты были затем сопоставлены с изображением на портативных консолях. Вот основные особенности производительности игры на разных платформах:
- В разрешении среди портативных устройств лидирует ASUS ROG Ally, которая запускает игру в 1920X1080. Steam Deck работает с разрешением 1280X720, что не считается комфортным для прохождения.
- Время загрузки: ПК — 20.86 секунд; ASUS ROG Ally — 35.13 секунд; Steam Deck — 50.56 секунд.
- Максимальные настройки графики на ПК предоставляют более детальное изображение в игре при использовании высоких настроек в окружающем затенении, дальности прорисовки и тенях. Низкие настройки этих параметров значительно снижают общее визуальное восприятие игры.
- На RTX 3060 TI при разрешении 4K, DLSS 2 (производительность) и максимальных настройках графики Baldur's Gate 3 обеспечивает 70-85 кадров в секунду.
- На RTX 4060 при разрешении 4K, DLSS 2 (производительность) и максимальных настройках графики игра обеспечивает более 100 кадров в секунду.
- На RTX 3080 с теми же настройками иногда наблюдаются снижения частоты кадров с 80-100 FPS до 75 FPS.
- На Steam Deck при низких настройках и FSR (ультракачество) обеспечивается 40-50 FPS.
- На ASUS ROG Ally при низких настройках и FSR (ультракачество) обеспечивается 50-60 FPS. При этом игра работает в разрешении 1080P.
Напомним, ранее игроки открыли для себя новую категорию спидранов: кто быстрее доберется до секс-сцены в Baldur's Gate 3.
Вот это 4060 тут выстрелила конечно!
Может, я что-то не понимаю. Но производительность на ПК демонстрируют "народными" решениями, а не 40** серией.
Я вот, когда вижу "отлично оптимизированную" и "baldurs gate 3" в одном предложении, я всегда удивляюсь в одну ли игру мы играли. Она идёт. Идёт хорошо. Но слайд -шоу тоже бывают. И они не редки. Одна локация друидов с вихрем чего стоит...