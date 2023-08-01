Разработчики Baldur's Gate 3 поделились системными требованиями для игры в 4K ©

Larian Studios в недавней публикации ответили на самый волнующий вопрос игроков – как обстоят дела с производительностью в Baldur's Gate 3. Судя по всему, обладателям бюджетных конфигураций переживать не стоит. Для игры в разрешении 4K можно будет обойтись видеокартой из линейки уровня GeForce 30xx. Кроме этого, разработчики отметили, что остаются уверены в качественной оптимизации такой масштабной ролевой игры.

Как отмечают разработчики Baldur's Gate 3, для запуска проекта в 4K вам будет достаточно "хорошего" процессора и производительной видеокарты на уровне GeForce 3060. Тем не менее, они бы рекомендовали использовать графический чип GeForce 3060 для комфортной игры в разрешении 1440p с частотой 60 кадров в секунду. Для запуска полного разрешения 4K с лучшими настройками Baldur's Gate 3 игрокам понадобится использовать топовую GeForce 4080/4090 или аналог от AMD. Игра поддерживает DLSS, поэтому добиться 4K можно будет и на более низких конфигурациях ПК.

При этом в Larian отметили, что общие системные требования Baldur's Gate 3 остаются на прежнем уровне. В игре можно комфортно играть даже на видеокартах Nvidia GTX 970 / RX 480.

Минимальные системные требования Baldur's Gate 3:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM)

DirectX: Версии 11

Место на диске: 150 GB

Дополнительно: SSD

Рекомендованные требования:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM)

DirectX: Версии 11

Место на диске: 150 GB

Дополнительно: SSD

Разработчики игры также добавили, что в Baldur's Gate 3 можно играть на ультрашироких мониторах. Larian создали конвейер, благодаря которому все кинематографические ролики в игре были созданы таким образом, чтобы поддержать такой широкий формат отображения картинки.

Фиолетовые полосы на изображениях выше показывают обрезку 16:9. Зеленые полоски показывают, где начинается ультраширокое изображение, позволяющее передать весь простор "каждого вытянутого щупальца".

Выход полноценной версии Baldur's Gate 3 состоится уже 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.