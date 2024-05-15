Warner Bros. удалила защиту Denuvo из Back 4 Blood

Кооперативный шутер с зомби, в разработке которого принимали участие авторы Left 4 Dead и Evolve.

Вы находитесь в эпицентре войны с одержимыми. Эти носители смертоносного паразита когда-то были людьми, но теперь превратились в жутких тварей, жаждущих сожрать всё, что осталось от цивилизации.

Продвигайтесь вперёд в сюжетной кампании с кооперативным режимом для 4-х игроков, где вам необходимо сотрудничать с другими игроками, чтобы суметь выстоять против орд врагов в непростых миссиях. Вы можете объединиться в команду с 3-мя друзьями или играть в одиночку, ведя команду в бой.

В игре есть возможность участвовать в PVP-боях. Вы можете стать чистильщиком или выбрать противоборствующую сторону, взяв на себя роль ужасного одержимого. Каждая сторона имеет уникальное оружие, способности и бонусы.