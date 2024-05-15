Warner Bros. удалила защиту Denuvo из Back 4 Blood

Как стало известно, сегодня компания Warner Bros. выпустила патч, в котором удалила защиту Denuvo из игры Back 4 Blood.
Игра вышла в 2021-м году и оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры уменьшился на 350 МБ. Несмотря на то, что игра кооперативная, в ней присутствует сюжетная компания с одиночным режимом.
В Back 4 Blood вы находитесь в эпицентре войны с одержимыми. Эти носители смертоносного паразита когда-то были людьми, но теперь превратились в жутких тварей, жаждущих сожрать всё, что осталось от цивилизации.
Эти крыса так и не удалили хлам с mad max в стим, хотя игра есть в гог, а так убрали потому что тупо лицензия кончалась о платить жаба душит, бизнес ничего личного.
Кому не поhuй 😂 // Виктор Вежновец
ашотам
Очень хорошая новость, давно ждал.
И даром не надо эта поделка, лучше L4D2 перепройти уровни с AI чем это
давно прошел в геймпассе, в игре важен онлик, без него скука
ссылка на скачку есть? // Максим Раскольников