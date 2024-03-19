Создатель Baldur's Gate 3 дразнит фанатов коллаборацией с Vampire Survivors

Бельгийские разработчики из студии Larian Studios еще на релизе Baldur’s Gate 3 обещали радовать игроков регулярными обновлениями. Многие пользователи тогда подумали об обычных патчах, устраняющих ошибки и улучшающих баланс, но похоже, команда всерьез намерена добавлять в игру новый контент, используя для этого современные методы. На это намекает лично глава студии и руководитель разработки Baldur’s Gate 3 Свен Винке, который интересуется возможностью коллаборации с одной из самых популярных инди-игр последних лет.
Геймдизайнер неожиданно для многих в своих социальных сетях напрямую спросил у пользователей, стоит ли устроить коллаборацию Baldur’s Gate 3 с Vampire Survivors. К своему сообщению он прикрепил опрос всего с двумя вариантами ответов: "Да" и "Чертовки, да". Будущее сотрудничества двух игр, вероятно, уже решено между студиями, а игроков таким образом хотели просто заинтриговать.
Учитывая особенности внутриигрового мира и абсурдный подход разработчиков в Baldur’s Gate 3, вполне может появиться контент из Vampire Survivors. Ровно также в экшен-рогалик могут добавить предметы или персонажей из нашумевшей игры Larian Studios. Каким будет результат сотрудничества двух команд, мы с вами сможем увидеть уже в этом году.
Вампирски да)
"Ваш иллитид в другом гробу"
длс нужно, а не вот это всее
А почему не может длс с коллаборацией ? Ну они могу сделать сюжетное длс в котором будет коллаборацию с Vampire Survivors. Как говорится : одно другому не мешает.
Додумались ведь до то такого