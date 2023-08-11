СТРИМ: Продолжаем исследование мира Baldur's Gate 3 ©

Сегодня в 18:00 мы вновь отправимся исследовать мир Baldur's Gate 3! Если разработчики не подставят нас с сохранениями (которые делались в день запуска), то путь гнома-данмера и барда-эльфики продолжится (а если подставят, то мы будем долго ругаться)! Наш не самый умный, но очень скорый на расправу, дуэт вплотную подошел к первым серьезным развилкам.

Выживут-ли друиды? Что случится с лагерем гоблинов? Сколько животных может пострадать в процессе? Подключайтесь к нам на платформах YouTube и VK, чтобы узнать все, о новых приключениях странного отряда из не самых умных и адекватных персонажей. Как и в прошлый раз, вести трансляцию будут GRAF_RAGE и 4efy

плеер с трансляцией появится после ее начала

А чтобы как и мы не пытаться играть как попало, выживаю только благодаря чуду и кубикам, то обязательно заглядывайте в Гайды по игре, и задавайте вопросы на Форуме — вместе, мы сможем сделать ваше прохождение идеальным.

P.S. Тема на форуме для идей и предложений по стримам прямо тут.