Сценарист Baldur's Gate 3 пожалел о недостатке контента для Уилла

Один из авторов Baldur’s Gate 3 признал, что персонаж Уилл мог получить гораздо больше внимания на этапе разработки, однако многие идеи так и не были реализованы.
Сценарист Кевин ВанОрд отметил, что хотел глубже раскрыть героя и добавить дополнительные механики взаимодействия между персонажами. В частности, речь шла о полноценной системе дружбы, которая дополняла бы романтические линии, а также о специальных событиях вроде совместных «свиданий» и более тесного общения между спутниками без участия игрока.
По его словам, подобные идеи обсуждались внутри команды, но в итоге не попали в финальную версию игры из-за ограничений по времени. В результате Уилл оказался менее проработанным по сравнению с другими компаньонами, особенно в плане личной истории и романтического контента.
Разработчик подчеркнул, что считает этот аспект упущенной возможностью, так как персонаж обладал большим потенциалом для развития. При этом в студии осознают критику со стороны игроков, которые также неоднократно отмечали нехватку контента у героя.
С учётом того, что крупные обновления для Baldur’s Gate 3 уже завершены, значительных изменений в истории Уилла ожидать не стоит — по крайней мере, в рамках самой игры.
Сникерс один из самых откровенно - тупых персонажей игры. При появлении Мизоры, я восхищался ею, и одновременно закатывал глаза глядя на Уила. Даже жаба по умнее...... Хотя нет, таже хрень.
В демке как я помню он говорил что ему нравится Лаэзель. А еще я помню что на вечеринке в честь победы над гоблинами или тифлингами (смотря кому помочь) Лаэзель могла переспать с Астерионом или с Гейлом (но с ним у них не было секса так как он читал лекцию ей по магии) и при том если игрок флиртовал с Лаэзель но не провёл ночь с ней то та обидеться и прокомментирует это.
Короче речь про...
Как раз о том что некоторые спутники могли крутить романтические отношения друг с другом или же со специальным NPC (как это было в масс эффект с Тали и Гаррусом, или же в последнем Dragon age). Честно очень жаль что не реализовали эту механику в полной версии, это показалабы персонажей еще более живыми и что они могли развивать отношения друг с другом без участия игрока создавая уникальную химию между собой.
демоны плохо не нада соглашаться на их условия пук пук ну у меня контракт с демоном но это другое вы не понимаете карлах добрая я не буду ее убивать но могу убить если меня попросит человек который взял в отряд 4 минуты назад я ему верю в общем раскрытия достаточно
Насколько я знаю, сюжетки для сопартийцев разные сценаристы прописывали, так что не удивительно, что он там за каких то своих героев трясется.