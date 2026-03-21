Сценарист Baldur's Gate 3 пожалел о недостатке контента для Уилла

Один из авторов Baldur’s Gate 3 признал, что персонаж Уилл мог получить гораздо больше внимания на этапе разработки, однако многие идеи так и не были реализованы.

Сценарист Кевин ВанОрд отметил, что хотел глубже раскрыть героя и добавить дополнительные механики взаимодействия между персонажами. В частности, речь шла о полноценной системе дружбы, которая дополняла бы романтические линии, а также о специальных событиях вроде совместных «свиданий» и более тесного общения между спутниками без участия игрока.

По его словам, подобные идеи обсуждались внутри команды, но в итоге не попали в финальную версию игры из-за ограничений по времени. В результате Уилл оказался менее проработанным по сравнению с другими компаньонами, особенно в плане личной истории и романтического контента.

Разработчик подчеркнул, что считает этот аспект упущенной возможностью, так как персонаж обладал большим потенциалом для развития. При этом в студии осознают критику со стороны игроков, которые также неоднократно отмечали нехватку контента у героя.

С учётом того, что крупные обновления для Baldur’s Gate 3 уже завершены, значительных изменений в истории Уилла ожидать не стоит — по крайней мере, в рамках самой игры.