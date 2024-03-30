Свен Винке - Baldur's Gate 3 гарантировала Larian Studios годы финансовой стабильности

Хотя Larian Studios в данный момент больше не хочет работать над Baldur's Gate или Dungeons & Dragons, ее последняя игра должна продолжать оказывать влияние на нее в течение многих лет. В интервью изданию Eurogamer генеральный директор Свен Винке (Swen Vincke) объяснил, что, хотя студия сильно разрослась, Baldur's Gate 3 обеспечила ей многолетнюю финансовую стабильность.
Винке рассказал, что когда началась разработка игры, он сделал несколько заготовок на случай, если что-то пойдет не так. По словам основателя Larian Studios, у него был хороший личный финансовый запас, который он был готов вложить в проект, и, если бы его не было, то процесс разработки даже не начался бы.
Руководитель Baldur's Gate 3 также объяснила, что продажи ролевой игры в "Раннем доступе" помогли компании спланировать и спрогнозировать, где она окажется после релиза. Однако даже это не смогло подготовить ее к огромному успеху игры, которая уже разошлась тиражом в 15 миллионов копий.
Во время интервью Винке рассказал, что благодаря огромным продажам игры Larian смогла сохранить свою нынешнюю структуру на протяжении многих лет. Отчасти это связано с тем, что, не являясь публичной компанией, она не обязана отчитываться перед акционерами и может направлять большую часть своей прибыли на реинвестирование.
На данный момент разработчик все еще держит свой следующий проект в секрете, но генеральный директор уже публично заявил, что у него есть как минимум две идеи, которыми он всегда хотел заняться. Он также сказал, что хотя увольнения в игровой индустрии не редкость, есть различные меры, которые можно предпринять, чтобы избежать их или свести к минимуму.
Хотя Baldur's Gate 3 может стать единственным проектом студии во вселенной Dungeons & Dragons, похоже, она еще не готова с ней распрощаться. В ближайшие месяцы ролевая игра должна получить новые возможности и улучшения производительности, включая обещанную официальную поддержку модов.
Жаль что они отказались от днд, но дос3 тоже будет кайфово поиграть.
Свен Винке посрал, Свен винке подрочил, Сен динки поспал, вен бинки поел ховна, свен винки дал в жопу, сен винки, винки сен, сен винкикиине, сенснсекн винки... Не надоело ещё этот бредопопулизм постить? Про него уже все забыли, как и про его поделки, и только полтора упоротых фаната-раба, облизывают каждую словоблудную фразу этого бездаря...
Три часа поиграл - какое же это уныние...