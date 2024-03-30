Свен Винке - Baldur's Gate 3 гарантировала Larian Studios годы финансовой стабильности

Хотя Larian Studios в данный момент больше не хочет работать над Baldur's Gate или Dungeons & Dragons, ее последняя игра должна продолжать оказывать влияние на нее в течение многих лет. В интервью изданию Eurogamer генеральный директор Свен Винке (Swen Vincke) объяснил, что, хотя студия сильно разрослась, Baldur's Gate 3 обеспечила ей многолетнюю финансовую стабильность.

Винке рассказал, что когда началась разработка игры, он сделал несколько заготовок на случай, если что-то пойдет не так. По словам основателя Larian Studios, у него был хороший личный финансовый запас, который он был готов вложить в проект, и, если бы его не было, то процесс разработки даже не начался бы.

Руководитель Baldur's Gate 3 также объяснила, что продажи ролевой игры в "Раннем доступе" помогли компании спланировать и спрогнозировать, где она окажется после релиза. Однако даже это не смогло подготовить ее к огромному успеху игры, которая уже разошлась тиражом в 15 миллионов копий.

Во время интервью Винке рассказал, что благодаря огромным продажам игры Larian смогла сохранить свою нынешнюю структуру на протяжении многих лет. Отчасти это связано с тем, что, не являясь публичной компанией, она не обязана отчитываться перед акционерами и может направлять большую часть своей прибыли на реинвестирование.

На данный момент разработчик все еще держит свой следующий проект в секрете, но генеральный директор уже публично заявил, что у него есть как минимум две идеи, которыми он всегда хотел заняться. Он также сказал, что хотя увольнения в игровой индустрии не редкость, есть различные меры, которые можно предпринять, чтобы избежать их или свести к минимуму.

Хотя Baldur's Gate 3 может стать единственным проектом студии во вселенной Dungeons & Dragons, похоже, она еще не готова с ней распрощаться. В ближайшие месяцы ролевая игра должна получить новые возможности и улучшения производительности, включая обещанную официальную поддержку модов.