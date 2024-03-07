В компании Hasbro хотели бы снова поработать с Larian Studios

Сегодня у портала Gamefile состоялось интервью с вице-президентом компании Hasbro Юджином Эвансом, в котором он поделился планами компании на будущее.

По его словам, сейчас у компании Hasbro и её партнеров в разработке находится около 40 видеоигр - компания планирует добиться больших успехов в видеоиграх. Сейчас Hasbro активно инвестирует в игровую сферу, а так же ищет подходящих партнеров, с которыми можно было бы поработать над интересными играми в разных жанрах и для разных платформ.

Baldur's Gate 3, которая была создана Larian Studios - партнером Hasbro, стала одной из самых популярных, успешных и высокооцененных игр прошлого года для PC и консолей. Эванс надеется, что компаниям еще доведется поработать вместе над новым проектом и они продолжат своё успешное сотрудничество. Ранее стало известно о том, что Hasbro уже получила около $90 миллионов в виде отчислений с продаж игры.

На данный момент неизвестно каким именно будет дальнейшее сотрудничество компаний, однако маловероятно, что Hasbro и Larian Studios не захотят создать продолжение невероятно успешной Baldur's Gate 3.