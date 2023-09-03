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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 720 оценок

В PS5-версии Baldur's Gate 3 замечены большие проблемы с производительностью

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butcher69
Новости

Самая рейтинговая игра 2023 года теперь доступна на PS5. После долгих ожиданий Baldur's Gate 3 наконец-то стала доступна на консоли в раннем доступе и получила все обновления и исправления ошибок, выпущенные для ПК-версии после запуска.

Консольная версия Baldur's Gate 3 предлагает стандартные два режима работы: качество и производительность. В первом случае частота кадров ограничена 30 FPS, но само разрешение выше, а во втором — стоит блокировка на 60 FPS, однако и сама графика хуже.

Как сообщает GamingTech, Baldur's Gate 3 очень часто не может достичь стабильных 60 fps. В режиме производительности частота кадров часто падает до 40 с небольшим, а в худшем случае доходит и до 30 fps.

С другой стороны, даже в режиме "Качество" может наблюдаться падение частоты кадров ниже 30 fps, но в целом этот режим гораздо стабильнее и обеспечивает наилучшие впечатления от игры на консолях.

В видеоролике также отмечается, что режим производительности сопровождается и другими проблемами, но пользователи PS5 могут использовать VRR (переменную частоту обновления) в качестве потенциального решения проблемы низкой производительности.

Точные причины низкой производительности на PS5 в ходе тестирования не уточнялись, но, скорее всего, Baldur's Gate 3 не слишком любит старый процессор в консоли PlayStation.

В таких играх, как Final Fantasy 16 и Immortals of Aveum, для достижения целевого значения 60FPS пришлось существенно пожертвовать разрешением, опустив его до 720p.

15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

На PlayStation хорошо работают только эксклюзивы PlayStation. Простите

16
flaur74

Фритюрница не тянет

6
Pimba

Это ещё не релиз (6-го числа ), да и FSR 3.0 на подходе

А так что-что, а Ларианы каждый патч будут кидать d20 на производительность )

5
Сергей Olyva

Ахаххахахах кто бы сомневался. Гоев прогрели на кусок мусорного пластика. Теперь что не игра, то проблема.

4
luVol

Там ещё и можно поиграть в 30фпс все же игра не динамичная. В старфилд выпускать только 30 фпс с такой графикой на хбоксе вот это позор майкрософта

2
erkins007

Ну так че вы хотели от устаревшего железа то.

0
говноед киллер 2007

Странно но на моем зеоне она нормально работает 🤔

0
Eikiti

С каких пор оно считается уже устаревшим?)

0
MunchkiN 616

надо было фпс залочить чтоб не падал. в рпг все равно фпс не главное.

-1
NarkoSky

Надеюсь оптимизируют.

-2
Berenika

Тут не нужно 60 фпс, это ж не шутан какой-нибудь. Мне вполне комфортно с 30-40, учитывая, что у меня еще 10-15 окон ладвы открыто параллельно.

-2
Usta

БГподобные с минусами в каждом глазу развлекаются. Смешно до слез.

-7
Usta

Триумфа не случилось. Бывает. Сочувствую. Купи пустую бутылку от молока, по цене бутылки с молоком, молоко будем заливать потом, порциями.

-8
21SD1361

а кто то еще ныл на загрузки в старфилде, он в богоподобном бг3, больше 20секунд надо ждать, видимо ни у кого под рукой документации к кракену и оодлу в студии не оказалось, печаль печаль

-12
iMattz

Загрузки в СФ реально на каждом шагу (хотя зачем я это говорю, ты же играешь). Но самое бесячее это выход в космос: садишься в корабль - загрузка, вылетаешь в космос - загрузка с катсценой; в космосе вообще смешно - никуда, по сути, не летишь, но приземление/стыковка/варп - все через катсцену с загрузкой. Маленький плюс - загрузки быстрые.

0