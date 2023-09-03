В PS5-версии Baldur's Gate 3 замечены большие проблемы с производительностью ©

Самая рейтинговая игра 2023 года теперь доступна на PS5. После долгих ожиданий Baldur's Gate 3 наконец-то стала доступна на консоли в раннем доступе и получила все обновления и исправления ошибок, выпущенные для ПК-версии после запуска.

Консольная версия Baldur's Gate 3 предлагает стандартные два режима работы: качество и производительность. В первом случае частота кадров ограничена 30 FPS, но само разрешение выше, а во втором — стоит блокировка на 60 FPS, однако и сама графика хуже.

Как сообщает GamingTech, Baldur's Gate 3 очень часто не может достичь стабильных 60 fps. В режиме производительности частота кадров часто падает до 40 с небольшим, а в худшем случае доходит и до 30 fps.

С другой стороны, даже в режиме "Качество" может наблюдаться падение частоты кадров ниже 30 fps, но в целом этот режим гораздо стабильнее и обеспечивает наилучшие впечатления от игры на консолях.

В видеоролике также отмечается, что режим производительности сопровождается и другими проблемами, но пользователи PS5 могут использовать VRR (переменную частоту обновления) в качестве потенциального решения проблемы низкой производительности.

Точные причины низкой производительности на PS5 в ходе тестирования не уточнялись, но, скорее всего, Baldur's Gate 3 не слишком любит старый процессор в консоли PlayStation.

В таких играх, как Final Fantasy 16 и Immortals of Aveum, для достижения целевого значения 60FPS пришлось существенно пожертвовать разрешением, опустив его до 720p.