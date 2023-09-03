В PS5-версии Baldur's Gate 3 замечены большие проблемы с производительностью

Самая рейтинговая игра 2023 года теперь доступна на PS5. После долгих ожиданий Baldur's Gate 3 наконец-то стала доступна на консоли в раннем доступе и получила все обновления и исправления ошибок, выпущенные для ПК-версии после запуска.
Консольная версия Baldur's Gate 3 предлагает стандартные два режима работы: качество и производительность. В первом случае частота кадров ограничена 30 FPS, но само разрешение выше, а во втором — стоит блокировка на 60 FPS, однако и сама графика хуже.
Как сообщает GamingTech, Baldur's Gate 3 очень часто не может достичь стабильных 60 fps. В режиме производительности частота кадров часто падает до 40 с небольшим, а в худшем случае доходит и до 30 fps.
С другой стороны, даже в режиме "Качество" может наблюдаться падение частоты кадров ниже 30 fps, но в целом этот режим гораздо стабильнее и обеспечивает наилучшие впечатления от игры на консолях.
В видеоролике также отмечается, что режим производительности сопровождается и другими проблемами, но пользователи PS5 могут использовать VRR (переменную частоту обновления) в качестве потенциального решения проблемы низкой производительности.
Точные причины низкой производительности на PS5 в ходе тестирования не уточнялись, но, скорее всего, Baldur's Gate 3 не слишком любит старый процессор в консоли PlayStation.
В таких играх, как Final Fantasy 16 и Immortals of Aveum, для достижения целевого значения 60FPS пришлось существенно пожертвовать разрешением, опустив его до 720p.
На PlayStation хорошо работают только эксклюзивы PlayStation. Простите
Фритюрница не тянет
Это ещё не релиз (6-го числа ), да и FSR 3.0 на подходе
А так что-что, а Ларианы каждый патч будут кидать d20 на производительность )
Ахаххахахах кто бы сомневался. Гоев прогрели на кусок мусорного пластика. Теперь что не игра, то проблема.
Там ещё и можно поиграть в 30фпс все же игра не динамичная. В старфилд выпускать только 30 фпс с такой графикой на хбоксе вот это позор майкрософта
Ну так че вы хотели от устаревшего железа то.
Странно но на моем зеоне она нормально работает 🤔
С каких пор оно считается уже устаревшим?)
надо было фпс залочить чтоб не падал. в рпг все равно фпс не главное.
Надеюсь оптимизируют.
Тут не нужно 60 фпс, это ж не шутан какой-нибудь. Мне вполне комфортно с 30-40, учитывая, что у меня еще 10-15 окон ладвы открыто параллельно.
БГподобные с минусами в каждом глазу развлекаются. Смешно до слез.
Триумфа не случилось. Бывает. Сочувствую. Купи пустую бутылку от молока, по цене бутылки с молоком, молоко будем заливать потом, порциями.
а кто то еще ныл на загрузки в старфилде, он в богоподобном бг3, больше 20секунд надо ждать, видимо ни у кого под рукой документации к кракену и оодлу в студии не оказалось, печаль печаль
Загрузки в СФ реально на каждом шагу (хотя зачем я это говорю, ты же играешь). Но самое бесячее это выход в космос: садишься в корабль - загрузка, вылетаешь в космос - загрузка с катсценой; в космосе вообще смешно - никуда, по сути, не летишь, но приземление/стыковка/варп - все через катсцену с загрузкой. Маленький плюс - загрузки быстрые.