В сети показали, как может выглядеть кино, снятое по мотивам Baldur's Gate 3 ©

До определенного момента считалось, что адаптации видеоигр - это показатель халтуры и низких бюджетов. Однако в последние годы эта тенденция стала меняться: появились такие экранизации, как "Супер Марио", "Детектив Пикачу" или сериал по The Last of Us.

Нельзя не отметить, что огромное количество видеоигр вполне может быть экранизировано в виде фильма или сериала. В связи с предстоящим релизом Baldur's Gate 3 у редакторов портала gry-online возник вопрос, как может выглядеть сериал по мотивам этой культовой серии. При помощи программного обеспечения Midjourney ими был сгенерирован целый ряд известных персонажей из игры. Результат получился на удивление хорошим, и подобный фильм по мотивам Baldur's Gate, наверное, был бы неплох.

А о чем можно было бы снять фильм по Baldur's Gate? В первую очередь, это была бы история, рассказанная с точки зрения главного героя, которому предстоит отправиться в долгое и опасное путешествие, открывая давно забытые тайны. Нельзя обойтись и без встречи с опасностями, которые подбрасывают силы Бхаала. В фильме обязательно должны были быть эпические схватки с могущественными существами и демонами. Стычки с такими персонажами, как Саревок или даже сам Бхаал, стали бы захватывающими моментами постановки.

Надо признать, в итоге можно получить более чем удовлетворительный результат. Но будет ли когда-нибудь снята киноадаптация Baldur's Gate? На данный момент скорее нет. Кто знает, может быть, в будущем в Голливуде решат экранизировать одно из приключений, пережитых в этом виртуальном мире.

Однако если вы непременно хотите увидеть фильм из мира D&D, то обратите внимание на вышедший в этом году фильм Подземелья и драконы: Честь среди воров.