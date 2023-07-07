Ведущий сценарист Baldur's Gate 3 назвал свой любимый класс ©

В Baldur's Gate 3 есть множество вариантов классов, и выбрать один из них - задача не из легких.

В недавнем интервью ведущий сценарист Адам Смит рассказал о новом классе - монахе - и привел несколько убедительных причин для его выбора, если вы планируете углубиться в масштабную ролевую игру Larian Studios.

Монах хорош тем, что он очень быстр. Когда вы достигаете шестого или седьмого уровня, кажется, что вы делаете пять ходов за один ход любого другого, потому что вы бегаете и шныряете повсюду.

Если этого недостаточно, монах также может использовать Deflect Missiles для отражения входящих атак дальнего боя, что, по словам Смита, подобно "световому мечу". Монахи также являются хорошим выбором, если вы идете в одиночку, так как они не только быстрые, но и могут наносить сильные удары и умеют скрытно действовать.

Тем не менее, с чисто ролевой точки зрения, по мнению ведущего сценариста Baldur's Gate 3, побеждает паладин.

"Паладин, наверное, по-прежнему мой любимый класс", - говорит он. Как паладин, вы поклялись отстаивать справедливость и праведность, но, как объясняет разработчик, "есть определенные вещи, которые вы можете делать вразрез с вашей клятвой, и если вы это сделаете, то вас буквально посетит парень по имени Oathbreaker, этот зловещий рыцарь. Это чертовски круто. Это целый момент только для одного класса. Так что у них наступает момент, когда они чувствуют: "О, черт, я только что изменил силу космического равновесия"".