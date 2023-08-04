Выясняем какой API лучше использовать в Baldur's Gate 3: Vulkan или DX11

Еще до того, как вы создадите собственного персонажа и броситесь в приключение, Baldur's Gate 3 ставит игроков на распутье уже в лаунчере игры: что использовать между Vulkan API или DX11? Попробуем уточнить.
Оба являются графическими API, которые, говоря очень простыми словами, управляют связью между игрой и аппаратным обеспечением ПК и, следовательно, влияют на производительность. DX11 производится Microsoft, а Vulkan — Khronos Group, консорциумом компаний, в который также входят NVIDIA, AMD, Apple, Arm, Epic, Intel, Valve и другие. Теоретически DX11 является устаревшей версией, которая вытясняется API DX12, однако многие игры все еще используют иго, в том числе именно Baldur's Gate 3.
Согласно официальному FAQ по раннему доступу Baldur's Gate 3, рекомендуемый выбор — API Vulkan — это выбор, предложенный Larian Studios, который, кстати, также является стандартной опцией в лаунчере игры.
Причина в том, что «Vulkan в большинстве случаев имеет потенциальное увеличение производительности по сравнению с DX11, даже если на данный момент он менее стабилен». Эта информация как раз относится к раннему доступу Baldur’s Gate 3 и поэтому может не совсем соответствовать версии 1.0, хотя студия в то время обещала «активно работать над улучшением производительности и стабильности с Vulkan API».
Имейте в виду, что Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа только вчера, поэтому для получения точной картины ситуации потребуется глубокий анализ на эту тему. Однако, учитывая информацию, предоставленную Larian Studios, в целом API Vulkan — это рекомендуемый и предпочитаемый выбор. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы всегда можете переключиться на DX11 и посмотреть, улучшится ли ситуация.
PC Gamer, с другой стороны, провел предварительные тесты с использованием графических процессоров разных производителей с результатами, которые отличаются от приведенных выше для видеокарт NVIDIA, где было отмечено повышение производительности на 6-13% с DX11 по сравнению с Vulkan, за вычетом менее стабильной производительности. И наоборот, Vulkan API рекомендуется для графических процессоров AMD и Intel.
Пишут что проблемы с вулканом, лучше DX11 использовать
Конечно проблемы. И не только с вулканом. Игра дырявая, решето.
да, есть. При создании персонажа словил вылет... в раннем доступе было так же, по сути.
Пересяду за DX
В каком месте? Такое пустое балабольство уже раздражать начинает, если честно.
за что минусят статью? на мой взгляд полезная инфа. Сегодня начну играть, у меня был вопрос что лучше поставить, а тут ответ, вопрос отпал.
У меня на vulkan HDR не корректно работает
знаю, нахватаю дизлайков. но уже надоели новости с этой гамкой.
Вулкан всегда был лучше.
Ну что ? Хвалёный вулкан очередной раз обосрался
DX11 до сих пор кто-то использует в 2023 году?
А вообще, всегда так было - DirectX был лучше для NVIDIA, a OpenGL - на AMD.
ДиректХ никогда не был лучшим, нигде. С самого момента его появления на разных стадиях развития его пинали проприетарные апишки. Просто он при финансовой и технологичной поддержке майков стал самым массовым.
Не поверишь, но да. В большинстве случаев работает лучше, чем 12.
И не неси чушь про OpenGL. Если сравнивать dx\ OGL, то амд лучше на DX будут работать. Нвидия же хорошо работает и там, и там.
Преимущество у амд появилось начиная с mantle, которую особо мало где юзали... А после появился Vulkan
как по мне, 11 - Это эталон качества. Поддерживается практически ВЕЗДЕ