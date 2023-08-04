Выясняем какой API лучше использовать в Baldur's Gate 3: Vulkan или DX11 ©

Еще до того, как вы создадите собственного персонажа и броситесь в приключение, Baldur's Gate 3 ставит игроков на распутье уже в лаунчере игры: что использовать между Vulkan API или DX11? Попробуем уточнить.

Оба являются графическими API, которые, говоря очень простыми словами, управляют связью между игрой и аппаратным обеспечением ПК и, следовательно, влияют на производительность. DX11 производится Microsoft, а Vulkan — Khronos Group, консорциумом компаний, в который также входят NVIDIA, AMD, Apple, Arm, Epic, Intel, Valve и другие. Теоретически DX11 является устаревшей версией, которая вытясняется API DX12, однако многие игры все еще используют иго, в том числе именно Baldur's Gate 3.

Согласно официальному FAQ по раннему доступу Baldur's Gate 3, рекомендуемый выбор — API Vulkan — это выбор, предложенный Larian Studios, который, кстати, также является стандартной опцией в лаунчере игры.

Причина в том, что «Vulkan в большинстве случаев имеет потенциальное увеличение производительности по сравнению с DX11, даже если на данный момент он менее стабилен». Эта информация как раз относится к раннему доступу Baldur’s Gate 3 и поэтому может не совсем соответствовать версии 1.0, хотя студия в то время обещала «активно работать над улучшением производительности и стабильности с Vulkan API».

Имейте в виду, что Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа только вчера, поэтому для получения точной картины ситуации потребуется глубокий анализ на эту тему. Однако, учитывая информацию, предоставленную Larian Studios, в целом API Vulkan — это рекомендуемый и предпочитаемый выбор. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы всегда можете переключиться на DX11 и посмотреть, улучшится ли ситуация.

PC Gamer, с другой стороны, провел предварительные тесты с использованием графических процессоров разных производителей с результатами, которые отличаются от приведенных выше для видеокарт NVIDIA, где было отмечено повышение производительности на 6-13% с DX11 по сравнению с Vulkan, за вычетом менее стабильной производительности. И наоборот, Vulkan API рекомендуется для графических процессоров AMD и Intel.