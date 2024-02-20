Bang-On Balls: Chronicles для PS5 и Xbox Series выйдет 5 марта

Версии Bang-On Balls: Chronicles для PlayStation 5 и Xbox Series выйдут 5 марта, объявили издатель Untold Tales и разработчик Exit Plan. Новые версии будут работать в разрешении 4K при частоте 60 кадров. Владельцы игры на PlayStation 4 и Xbox One смогут скачать бесплатное обновление.

Bang-on Balls Chronicles — это насыщенное контентом, забавное, разрушаемое приключение в открытом мире, песочница с боями, платформером, настройкой персонажей и охотой за сокровищами, в которую вы можете играть как в одиночку, так и в кооперативе.

Bang-On Balls: Chronicles дебютировала на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam) 5 октября 2023 года — после заточения в раннем доступе (Steam Early Access) с 3 марта 2021 года.