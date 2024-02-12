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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7 103 оценки

Banishers: Ghosts of New Eden вышла на PC без DRM - игра уже в сети

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз игры Banishers: Ghosts of New Eden. Игра получила хорошие оценки критиков - средняя оценка игры составила 78 баллов на Metacritic и 83 балла на Opencritic.

Некоторые прошлые игры студии, такие как: The Awesome Adventures of Captain Spirit и Life is Strange 2, были защищены австрийской защитой Denuvo, поэтому фанаты беспокоились, что аналогичная судьба может постичь и Banishers: Ghosts of New Eden. Тем не менее, как стало известно, игра не защищена на PC никакой DRM. Игру уже выложила в сеть группа RUNE.

Релиз игры состоялся на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DEDGAMER

Там 51гб ,не так и много,у меня почти скачалась,графончик вроде отличный.

3
Кирилл Друмов

После просмотренного обзора сложилось мнение что это такая помесь GOW 18 года и Ведьмака 3, ну посмотрим)

1
1barac9U7ada7

Не знаю для кого это сделано но Я заснул уже только на просмотре обзора на это

-1
Bassota277

Ток начал играть,пока очень скучно,ну это после warzone🤣

-1