Banishers: Ghosts of New Eden вышла на PC без DRM - игра уже в сети

Сегодня состоялся релиз игры Banishers: Ghosts of New Eden. Игра получила хорошие оценки критиков - средняя оценка игры составила 78 баллов на Metacritic и 83 балла на Opencritic.

Некоторые прошлые игры студии, такие как: The Awesome Adventures of Captain Spirit и Life is Strange 2, были защищены австрийской защитой Denuvo, поэтому фанаты беспокоились, что аналогичная судьба может постичь и Banishers: Ghosts of New Eden. Тем не менее, как стало известно, игра не защищена на PC никакой DRM. Игру уже выложила в сеть группа RUNE.

Релиз игры состоялся на PC, PS5 и Xbox Series X/S.