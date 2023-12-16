Представлен боевой трейлер Banishers: Ghosts of New Eden

Don’t Nod и Focus Entertainment поделились новым трейлером грядущей ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden. Последнее видео посвящено боеовй системе. Новый Эдем наполнен сверхъестественными существами и злыми духами, и ваш долг Изгнателя – уничтожить их. Трейлер продолжительностью менее минуты позволяет увидеть, что влечет за собой эта обязанность.

События игры происходят в 1695 году, обильно сбрызнутом сверхъестественным соком. Вы играете за парочку Изгонятелей, Антею Дуарте и Рэда Мак Рейта, опытных охотников за духами, отправленных в Новый Эдем, чтобы снять загадочное проклятие и раскрыть зловещие дела. После катастрофической последней миссии Антея смертельно ранена и становится одним из духов, которых она ненавидит. В наполненных призраками дебрях Северной Америки пара отчаянно ищет способ высвободить Антею из ее нового тяжелого положения.

Видео показывает разницу в подходах Антеи и Рэда к бою. Banishers: Ghosts of New Eden выйдет 13 февраля 2024 года. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.